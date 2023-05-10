Dolar ve altını olanlara İslam Memiş'ten haziran uyarısı: 'Son bir tokat vurmayı planlıyor'

Peki şimdi ne planlanıyor?

Tabii ki ikinci baskılanma planlandı!

Yani, piyasayı kontrol altına alan merkez bankaları bir ay daha baskılama sürecine devam edecekler.

Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor.

Bu planla birlikle dolar endeksi (dxy) 103,50’ye yükselir, ons altın (xau/usd) 1.910 dolar, ons gümüş (xag/usd) 23,80 dolar, EUR/USD paritesi 1,0850, Bitcoin 25 bin dolar seviyelerine geriler.