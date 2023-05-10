Dolar ve altını olanlara İslam Memiş'ten haziran uyarısı: 'Son bir tokat vurmayı planlıyor'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten haziran ayı uyarısı geldi. Fed'in dolar karşısında her şeye tokat vurmayı planladığını yazan Memiş, yatırımcılar için önemli açıklamada bulundu
tv100.com yazarı İslam Memiş'in "Piyasalarda ikinci baskılamaya hazır olun" başlıklı yazısı
Yatırımcılar, Fed’in Mayıs toplantısında 25 bp faiz artırımı sonrasında nasıl bir piyasa oluşacağını merak ediyordu.
Fed ve ECB, piyasaların 25 bp faiz artırım beklentisini karşıladı ama beklenilen aksiyon oluşmadı.
Yatırım araçlarında keskin bir yön kırılımı olmadı.
Enstrümanlarda aynı bant aralıkları hâlâ geçerli.
Mesela şöyle:
Dolar endeksi (dxy) = 100,50-101,50
EUR/USD paritesi = 1,09-1,10
Ons altın (xau/usd) = 1.970-2.030
Ons gümüş (xag/usd) = 24,80-25,80
Bitcoin (BTC) = 25-30 bin $
Bu gibi bant aralıkları geçerliliğini koruyor.
Peki şimdi ne planlanıyor?
Tabii ki ikinci baskılanma planlandı!
Yani, piyasayı kontrol altına alan merkez bankaları bir ay daha baskılama sürecine devam edecekler.
Özellikle Fed, 3-4 hafta sonra dolar karşısındaki her şeye son bir tokat vurmayı planlıyor.
Bu planla birlikle dolar endeksi (dxy) 103,50’ye yükselir, ons altın (xau/usd) 1.910 dolar, ons gümüş (xag/usd) 23,80 dolar, EUR/USD paritesi 1,0850, Bitcoin 25 bin dolar seviyelerine geriler.
Neden bu baskılanmayı sürdürüyorlar?
Çünkü yaz tatili için zaman kazanmayı planlıyorlar.
Mayıs-Haziran baskılanırsa yaz tatiline girmek onlar için daha rahatlatıcı olacak.