Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir

AKP'nin ekonomi piyasalarına yönelik arka kapı müdahalelerinde kullandığı bir enstrüman haline dönüşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ne kadar Anayasaya'ya göre "Türk lirasının değerini korumakla görevli ve bağımsız bir kuruluş" olarak tanımlanıyor olsa da, TL'nin değerini yabancı para birimlerine karşı korumayı başaramayarak, yanlış politikalarında ısrar etmeye devam etti.