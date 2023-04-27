Dolar sahiplerini korkutan uyarı: Merkez Bankası döviz hesaplarını dondurabilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz alım işlemlerini engellemeye yönelik çok sert kısıtlama kararları alması, birtakım ekonomi çevrelerinde tedirginliğe yol açtı, ekonomist Atilla Yeşilada'nın 'döviz mevduatlarını tamamen dondurmak'la ilgili yazısı gündeme geldi.
Haziran 2018 sonrasında hızlı ve istikrarlı bir yükselişe geçen dolar/TL paritesi, beraberinde tüm döviz türlerini de yukarı yönlü çekerken, Türk lirası son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir değer kaybına maruz kaldı.
AKP'nin ekonomi piyasalarına yönelik arka kapı müdahalelerinde kullandığı bir enstrüman haline dönüşen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ne kadar Anayasaya'ya göre "Türk lirasının değerini korumakla görevli ve bağımsız bir kuruluş" olarak tanımlanıyor olsa da, TL'nin değerini yabancı para birimlerine karşı korumayı başaramayarak, yanlış politikalarında ısrar etmeye devam etti.
2023 yılında yapılacak seçimler nedeniyle, mevcut hükümet tarafından yaz aylarında fiilen uygulanmaya başlanan 'seçim ekonomisi', beraberinde dolar kurunun uzun bir süre boyunca yatay seyir izlemesine yol açmış ve ekonomide görece bir istikrar ortamı oluşmuştu.
Fakat 11 şehiri etkisi altına alan ve 50 bin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 110 milyar doların üzerinde bir ekonomik tahribat yaratması ve bu bedele ilave olarak seçim nedeniyle hazineye binen yük, piyasalarda görece sağlanan stabil ortamı da yerinden sarstı. Dolar kuru 19.50 seviyelerini test ederken, Türkiye'de spot piyasaların merkezi Kapalıçarşı'da dolar 20.50 seviyelerini aştı ve dolarda gösterge ve serbest piyasalar arasındaki kur farkı 1 TL'yi geçti.