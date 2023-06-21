Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı!
Yaptığı altın ve dolar tahminleri ile bilinen piyasa uzmanı İslam Memiş, dolarla ilgili bir değerlendirme yazısı yazarak önemli bir çağrıda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolarla ilgili çok kritik bir değerlendirme yaptı ve Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yorum yapıp doları olan ve dolar almak isteyenlere çok önemli bir çağrı yaptı. Memiş, dolar almak için tarih verdi ve gram altının ne kadar olacağını da açıkladı.
İslam Memiş'in tv100.com'daki "Piyasalarda önemli bir hafta" başlıklı yazısı şöyle:
Bu hafta piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında.
Faiz kararı öncesi yatırımcıların çok dikkat etmesi gerek!
Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü saat 14.00’de faiz kararını açıklayacak.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı’nın ilk sınavı olacak.
2023 Eylül’e kadar ekonomi yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
Eylül’de ise Orta Vadeli Program (OVP) açıklanacak.
Bu hafta piyasalarda hangi bant aralığını takip etmeli?
BİST 100 ENDEKSİ:
5 bin 475 puandan kapanış yapmıştı.
Bu hafta 5 bin 190-5 bin 570 puan aralığını takip edeceğim.
Her ne kadar 4 bin 950 puan destek güçlü destek seviyesi olsa da faiz kararına kadar 5 bin 200-5 bin 190 puandan alımlar gelebilir.
Bu yıl beklediğimiz 6 bin puan seviyesi hedef alınabilir.