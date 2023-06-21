Dolar borcu ve doları olanlara acil çağrı: İslam Memiş, doların kaç liraya düşeceğini açıkladı!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolarla ilgili çok kritik bir değerlendirme yaptı ve Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili yorum yapıp doları olan ve dolar almak isteyenlere çok önemli bir çağrı yaptı. Memiş, dolar almak için tarih verdi ve gram altının ne kadar olacağını da açıkladı.

İslam Memiş'in tv100.com'daki "Piyasalarda önemli bir hafta" başlıklı yazısı şöyle: