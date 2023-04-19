Dolar 20 lirayı geçti, Selçuk Geçer 25 lira için tarih verdi
Dolar kuruyla ilgili verdiği yüksek tahminlerle dikkat çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den panik yapacak dolar açıklaması geldi. Dolarda son haftalarda yaşanan kıpırdanmaları yorumlayan Geçer, "Dolar 25 TL hayırlı olsun" dedi ve bunun için de tarih verdi.
Türkiye, son sürat 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine doğru giderken piyasalardaki belirsizlik de sürüyor. Borsa yatırımcısının gözü 14 Mayıs'taki seçimlerde çıkacak olan sonuçta...
Altın fiyatları zirve üzerine zirve yapıyor, yaza doğru hem gram altın hem de ons altın cephesinde yeni zirve rakamları görülebilir.
Dolar kuru da son dönemlerde yeniden bir artış içerisinde. Merkez Bankası dolar kurunun seçim öncesinde yükselmemesi için hamle üzerine hamle yapıyor ve dolar kurunu bu seviyelerde yani 19 TL civarında tutmaya çalışıyor.
Ancak bankalar ve Kapalıçarşı'da dolar kuru 20 liradan satılmaya başlandı bile... Peki dolar kuru 20 lira sınırını seçim öncesi geçer mi? Dolar, seçimden sonra ne kadar olur?