Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi!
"Piyasalar kritik haftaya girdi aman dikkat!" başlıklı bir yazı yazan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar ve kripto para için yeni seviyeyi açıkladı. İşte Memiş'in 19 lirayı aşan dolar kuru için yeni tahmini...
tv100.com yazarı İslam Memiş'in "Piyasalar kritik haftaya girdi aman dikkat!" başlıklı yazısında dolar için yeni rakamı duyurdu ve tarih verdi.
İslam Memiş'in yazısı şöyle:
Küresel piyasalar bu hafta merkez bankalarının faiz kararına odaklandı.
Para piyasaları için bu hafta oldukça kritik!
Dışarıda Amerika Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (Boj), içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları ve açıklamaları takip edilecek.
Diğer yandan Avrupa ve ABD’de PMI verileri açıklanacak.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin konuşması var.
Çarşamba akşamı Fed’in, Perşembe günü TCMB’nin kararları, para piyasalarında etkili olacak.
Bu iki güne dikkat etmek gerek.
Yani, çarşamba akşamına kadar farklı, perşembe gününden sonra farklı fiyatlamalar bekleyelim.