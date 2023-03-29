Dolar 19 lirayı geçti, Selçuk Geçer'den dikkat çeken paylaşım geldi
Dolarla ilgili yaptığı yüksek tahminlerle bilinen ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun 19 lirayı geçmesine üzerine bir paylaşım yaptı.
ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.
Küresel bankacılık sektörüne yönelik endişelerin yatışmasının ardından güvenli limana olan talebin zayıflamasıyla dolar endeksi bir miktar zayıflarken; dolar/TL ise 19,10 seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.
Yıla 18,70 seviyelerinden başlayan döviz kurunda %2 oranında nispeten düşük bir artış gerçekleşse de, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı her gün artış gösteriyor.
Dolar endeksi ise son olarak 8 Mart'ta son üç ayın en yüksek seviyesi olan 105,62 seviyesine kadar yükseldikten sonra, risk duyarlılığındaki değişimle geçtiğimiz hafta 101,68'e kadar gerilemişti.