Dolandırıcılık Riski En Yüksek Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi

ANTALYA’DA KONAKLAMA DOLANDIRICILIĞI ARTIYOR

Türkiye’nin turizm başkentlerinden biri olan Antalya ise sahte konaklama ilanlarıyla dikkat çekiyor. Tatilcilerin internet üzerinden yaptığı rezervasyonlarda geçerli olmayan veya tamamen sahte otel ilanlarıyla karşı karşıya kaldığı vakalar, Antalya'yı konaklama dolandırıcılığı riski yüksek şehirler arasına taşıyor.

2024’TE VAKALAR YÜZDE 12 ARTTI

Raporda, 2024 yılı itibarıyla seyahat dolandırıcılığı vakalarında geçen yıla göre yüzde 12'lik bir artış yaşandığı ve özellikle tatil planlamasının ilk aşamalarında, dolandırıcıların daha aktif hale geldiği belirtildi.