Dolandırıcılık Riski En Yüksek Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'den 2 Şehir Listeye Girdi
Mastercard’ın raporuna göre, dolandırıcılık riski en yüksek ülkeler belli oldu. Listeye Türkiye'den 2 şehir girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz tatili için plan yapanlar dikkat! Mastercard Economics Institute tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, seyahat dönemlerinde dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Raporda, dünya genelinde en çok dolandırıcılık olayının yaşandığı ülkeler sıralanırken, Türkiye'den listeye 2 şehir girdi.
DOLANDIRICILIK RİSKİ EN DÜŞÜK ÜLKELER
Listenin zirvesinde, tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Cancun (Meksika) yer alırken; Hanoi (Vietnam), Dakka (Bangladeş) ve Bangkok (Tayland) gibi şehirlerde de dolandırıcılık oranlarının dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğu belirtildi.
Buna karşın San Francisco (ABD), Dublin (İrlanda), Seul (Güney Kore) ve Budapeşte (Macaristan) gibi şehirler en düşük riskli destinasyonlar arasında.
İSTANBUL’DA TAKSİ DOLANDIRICILIĞI ÖNE ÇIKIYOR
Araştırmada, İstanbul’un özellikle taksi ve araç kiralama hizmetlerindeki dolandırıcılık şikayetleri nedeniyle riskli şehirler arasında gösterildiği vurgulandı. Taksi tarifeleriyle oynanması, uzun güzergah seçilmesi ve ödeme sırasında yapılan hileler, İstanbul’u bu alanda öne çıkarıyor.
BARSELONA VE DELHI DE ŞAŞIRTTI
Dolandırıcılık yalnızca ulaşımda değil, seyahat acenteleri aracılığıyla da yapılabiliyor. Özellikle Barselona (İspanya), Delhi (Hindistan) ve Hong Kong (Çin) gibi popüler turistik şehirlerde bu tür olaylara sıkça rastlandığı belirtiliyor.
ANTALYA’DA KONAKLAMA DOLANDIRICILIĞI ARTIYOR
Türkiye’nin turizm başkentlerinden biri olan Antalya ise sahte konaklama ilanlarıyla dikkat çekiyor. Tatilcilerin internet üzerinden yaptığı rezervasyonlarda geçerli olmayan veya tamamen sahte otel ilanlarıyla karşı karşıya kaldığı vakalar, Antalya'yı konaklama dolandırıcılığı riski yüksek şehirler arasına taşıyor.
2024’TE VAKALAR YÜZDE 12 ARTTI
Raporda, 2024 yılı itibarıyla seyahat dolandırıcılığı vakalarında geçen yıla göre yüzde 12'lik bir artış yaşandığı ve özellikle tatil planlamasının ilk aşamalarında, dolandırıcıların daha aktif hale geldiği belirtildi.