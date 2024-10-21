Dolandırıcılardan Yeni Tuzak: "Ödenmemiş Borcunuz Var" Diyerek Dolandırıyorlar
Dolandırıcıların yeni yöntemi kişilere sahte e-posta göndermek oldu. "Vergi borcunuz var" diyerek e-posta yollayan dolandırıcılar, vatandaşları bu şekilde tuzağa düşüyor.
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşları sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı uyararak, işlemlerin yalnızca resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkladı.
KOPYA SİTE YÖNTEMİYLE DOLANDIRIYORLAR
GİB, yaptığı açıklamada, bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda, mükelleflere Başkanlık adına sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Bu e-postalarda, vergi borcu olduğu belirtilerek, mükelleflerin Dijital Vergi Dairesi'nin (https://dijital.gib.gov.tr) kopyası olan sahte bir siteye yönlendirildiği vurgulandı.
KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİYORLAR
Sahte e-postalarla mükelleflerin, kredi kartı bilgilerini ve şahsi verilerini ele geçirmeye yönelik dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldıkları ifade edildi. GİB, bu tür e-postalara itibar edilmemesi gerektiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.
Başkanlık, mükelleflerin mağduriyet yaşamaması için işlemlerin ve ödemelerin yalnızca GİB'in resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğinin altını çizdi.
RESMİ KANALLAR HARİCİNDE İŞLEM YAPMAYIN UYARISI
Ayrıca, sahte e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri belirtildi. GİB, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını ve resmi kanallar dışında işlem yapmamalarını tavsiye etti.