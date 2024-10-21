Dolandırıcılardan Yeni Tuzak: "Ödenmemiş Borcunuz Var" Diyerek Dolandırıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşları sahte "vergi borcunuz var" e-postalarına karşı uyararak, işlemlerin yalnızca resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkladı.

KOPYA SİTE YÖNTEMİYLE DOLANDIRIYORLAR

GİB, yaptığı açıklamada, bazı ulusal medya organlarında yer alan haberler ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda, mükelleflere Başkanlık adına sahte e-postalar gönderildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Bu e-postalarda, vergi borcu olduğu belirtilerek, mükelleflerin Dijital Vergi Dairesi'nin (https://dijital.gib.gov.tr) kopyası olan sahte bir siteye yönlendirildiği vurgulandı.