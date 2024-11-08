Dolabında Bu Kıyafeti Olan Yaşadı: Şimdi Her Biri Servet Değerinde Satılıyor

Geçmiş yıllara ait halılar, koltuklar, perdeler ve kıyafetler, günümüzde modern evlerin vazgeçilmezi haline geldi. Modaya farklı bir soluk veren bu akım, hem nostaljik bir his uyandırıyor hem de şıklığa önem verenleri cezbediyor. Vintage modaya bütçesine uygun maliyetle adım atmak isteyenler ise antikacılarda ve koleksiyon pazarlarında aradıklarını buluyor.