Dolabında Bu Kıyafeti Olan Yaşadı: Şimdi Her Biri Servet Değerinde Satılıyor
Vintage kıyafetlere rağbet arttı. 2. el kıyafet satan vintage mağazaları geçmiş yıllarda popüler olan ancak zamanla modası geçmiş bu kıyafetlere adeta servet ödüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gençler, sürekli devam eden moda dünyasının geçmişinin izlerini taşıyan vintage kıyafetlere ilgi göstermeye başladı. Bir zamanların popüler giysilerini, antikacılar adeta servet ödeyerek satın alıyor.
Geçmiş yıllara ait halılar, koltuklar, perdeler ve kıyafetler, günümüzde modern evlerin vazgeçilmezi haline geldi. Modaya farklı bir soluk veren bu akım, hem nostaljik bir his uyandırıyor hem de şıklığa önem verenleri cezbediyor. Vintage modaya bütçesine uygun maliyetle adım atmak isteyenler ise antikacılarda ve koleksiyon pazarlarında aradıklarını buluyor.
Özellikle kadınlar, geçmişin zarafetini değiştirerek orijinal kıyafetleri tercih ederip günümüze yeni stillerle uyarlıyor. İşleme detaylı bluzlar, saten gömlekler, vintage elbiseler ve desenli takımlar, en çok tercih edilen parçalar arasında öne çıkıyor.
Günümüze kadar saklanan bu nostaljik kıyafetler, gençlerin modern tarzlarına uyarlanarak yeniden popüler hale geliyor. Vintage kıyafetler, 1500 ile 2500 TL arasında satışa sunuluyor.