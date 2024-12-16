Doktora Giden Yandı: Artık Bunun İçin de Para Ödenecek

ARTIK BUNUN İÇİN DE PARA ÖDENECEK

Yeni düzenlemeye göre, aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları artık ücretli hale getirilecek. Ayrıca, mesai saatleri dışında aile hekimliği birimlerinde tamamlayıcı tıp hizmetleri sunulabilecek. AKP Milletvekili Leyla Şahin Usta, bu değişikliklerin hem sağlık çalışanlarının gelirlerini artırmayı hem de vatandaşlara daha çeşitli sağlık hizmetleri sunmayı amaçladığını ifade etti.