Doktora Giden Yandı: Artık Bunun İçin de Para Ödenecek
Aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin detayları belli oldu. Artık aile hekimlerinden yıllardır ücretsiz alınan bazı raporlar için de para ödenecek. Ayrıca aile hekimleri, mesai dışında da ücret karşılığı hizmet verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de sağlık sistemini dönüştürmeyi amaçlayan kapsamlı bir düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. AKP tarafından hazırlanan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda önemli değişiklikler öngörüyor. Düzenleme, özellikle aile hekimliği sistemine odaklanarak sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyor.
ARTIK BUNUN İÇİN DE PARA ÖDENECEK
Yeni düzenlemeye göre, aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları artık ücretli hale getirilecek. Ayrıca, mesai saatleri dışında aile hekimliği birimlerinde tamamlayıcı tıp hizmetleri sunulabilecek. AKP Milletvekili Leyla Şahin Usta, bu değişikliklerin hem sağlık çalışanlarının gelirlerini artırmayı hem de vatandaşlara daha çeşitli sağlık hizmetleri sunmayı amaçladığını ifade etti.
TAMAMLAYICI VE GELENEKSEL TIP UYGULAMALARINA YER VERİLECEK
Düzenlemenin en dikkat çeken noktalarından biri, aile hekimliği birimlerinde tamamlayıcı ve geleneksel tıp uygulamalarına yer verilmesi. Bu hizmetlerin ücret karşılığında sunulması planlanırken, eğitimli aile hekimleri aracılığıyla vatandaşlara alternatif tedavi seçenekleri sunulacak. Böylece, aile hekimliği birimlerinin bütçesine katkı sağlanması ve sağlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor.
SAĞLIK RAPORLARI ÜCRETLİ OLACAK
Sağlık raporlarının ücretlendirilmesi, ikinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı hedefliyor. Bu düzenleme, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlarken, aynı zamanda sağlık kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Ancak, ücretlendirme uygulamasının dar gelirli vatandaşlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.