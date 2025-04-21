Doğum İzni Uzuyor: Taslak Hazırlandı, Detaylar Belli Oldu

Bir devlet üniversitesinde sosyal çalışmacı olarak görev yapan anne, doğum sonrası yasal hakkı olan yarı zamanlı çalışma talebinde bulundu. Ancak üniversite yönetimi, bu durumdayken yıllık izninin 20 günden 10 güne düşeceğini bildirdi. Kurum kararında ısrar edince anne, konuyu KDK’ya taşıdı.

Konuyu ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde inceleyen KDK, annenin izin hakkının gasp edilemeyeceğini belirtti. Kararda, “Yarı zamanlı çalışan memurların yıllık izinlerini kıyas yoluyla yarıya düşürmek hukuka ve hakkaniyete aykırıdır” denildi. Aynı zamanda, hem çalışan hem de çocuk bakımıyla ilgilenen annelerin daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.