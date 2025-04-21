Doğum İzni Uzuyor: Taslak Hazırlandı, Detaylar Belli Oldu
Taslak çalışma hazırlandı. Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor, ücretsiz iznin süresinin ise 1,5 yıla uzatılması bekleniyor. Çalışan annelere kreş desteği verilmesi de gündemde. İşte ücretli doğum izniyle ilgili tüm detaylar...
Kaynak: Sabah
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) önemli bir karara imza attı. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin yıllık izninin yarıya düşürülmesini haksız bulan KDK, bu uygulamaya “dur” dedi.
Bir devlet üniversitesinde sosyal çalışmacı olarak görev yapan anne, doğum sonrası yasal hakkı olan yarı zamanlı çalışma talebinde bulundu. Ancak üniversite yönetimi, bu durumdayken yıllık izninin 20 günden 10 güne düşeceğini bildirdi. Kurum kararında ısrar edince anne, konuyu KDK’ya taşıdı.
Konuyu ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde inceleyen KDK, annenin izin hakkının gasp edilemeyeceğini belirtti. Kararda, “Yarı zamanlı çalışan memurların yıllık izinlerini kıyas yoluyla yarıya düşürmek hukuka ve hakkaniyete aykırıdır” denildi. Aynı zamanda, hem çalışan hem de çocuk bakımıyla ilgilenen annelerin daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.
Kadın çalışanlara doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni veriliyor. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta ekleniyor. Ayrıca, çocuk 1 yaşını doldurana kadar annelere ilk 6 ayda günde 3 saat, sonraki 6 ayda ise 1,5 saatlik süt izni hakkı tanınıyor.
YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı. Çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi gündemde.
Hükümetin nüfus politikaları kapsamında, ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izninin ise 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.
Taslağa göre, çalışan annelere kreş desteği de verilecek. Mevcut sistemde memur babalara 10, işçilere ise 5 gün doğum izni verilirken, düzenlemeyle bu farkın da kaldırılması hedefleniyor.