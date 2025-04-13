Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), hisse değerini desteklemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla 1,5 milyar TL’lik geri alım programını başlatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu plan, 11 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayıyla resmiyet kazandı. Program, üç yıl boyunca geçerli olacak.
100 MİLYON ADET HİSSEYE KADAR GERİ ALIM YETKİSİ
Doğan Holding’in daha önce 20 Mart’ta KAP üzerinden duyurduğu geri alım planı kapsamında Borsa İstanbul’dan en fazla 100 milyon adet hisse geri alınabilecek. Alt fiyat limiti 1 TL olarak belirlenirken, üst sınır şirketin özkaynak yapısına göre şekillenecek. Programla birlikte hisse değerinin korunması ve yatırımcı güveninin artırılması hedefleniyor.
ŞİRKETTEN KAMUOYUNA AÇIKLAMA
KAP’a yapılan son bildiride, “Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ekli ‘Pay Geri Alım Programı’, Şirketimizin 11 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur” denildi.
ÖNCEKİ PROGRAMDA 40 MİLYON ADET HİSSE GERİ ALINDI
Doğan Holding, geçmiş dönemde uyguladığı geri alım programları kapsamında toplam 40 milyon adet hisseyi bünyesine katmıştı. Bu paylar, şirket sermayesinin yüzde 1,53’ünü oluşturuyor. Yeni programla birlikte geri alım kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.