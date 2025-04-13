Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak

100 MİLYON ADET HİSSEYE KADAR GERİ ALIM YETKİSİ

Doğan Holding’in daha önce 20 Mart’ta KAP üzerinden duyurduğu geri alım planı kapsamında Borsa İstanbul’dan en fazla 100 milyon adet hisse geri alınabilecek. Alt fiyat limiti 1 TL olarak belirlenirken, üst sınır şirketin özkaynak yapısına göre şekillenecek. Programla birlikte hisse değerinin korunması ve yatırımcı güveninin artırılması hedefleniyor.