Doğan Holding Rekor Kırdı

Öte yandan madencilik sektörüne stratejik bir giriş yapan Doğan Holding, Gümüştaş Madencilik’in %75 hissesini 123 milyon dolara, Doku Madencilik’in %75 hissesini ise 13,5 milyon dolara satın aldı. Şirket, bu yatırımlarla batarya endüstrisi için kritik hammaddeler olan bakır, kurşun ve pirit üretiminde önemli bir konum elde etmeyi hedefliyor.

HİSSE PERFORMANSI VE NAKİT DURUMU

Holdingin yıl başında 695 milyon dolar seviyesinde olan nakit pozisyonu, yıl sonunda 671 milyon dolara geriledi. Ancak, hisse performansı Borsa İstanbul 100 endeksine paralel bir seyir izleyerek %31 oranında getiri sağladı.