Doğan Holding Rekor Kırdı
Doğan Holding, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yıl genelinde 84,5 milyar TL gelir, 3 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ve 4,3 milyar TL net kâr elde etti. Zorlu ekonomik ve regülatif koşullara rağmen net aktif değerini (NAD) 2,6 milyar dolar seviyesine taşıyan holding, portföy yönetimi stratejisi doğrultusunda önemli satın alma ve satış işlemleri gerçekleştirdi.
Kaynak: Investing.com
Holding, medya sektöründeki varlıklarını elden çıkararak yeni yatırım alanlarına yöneldi. Bu kapsamda, Doğan Burda’daki hisselerini 4,8 milyon dolara, Doğan Müzik Company’deki (DMC) hisselerini ise 38,3 milyon euroya sattı.
Öte yandan madencilik sektörüne stratejik bir giriş yapan Doğan Holding, Gümüştaş Madencilik’in %75 hissesini 123 milyon dolara, Doku Madencilik’in %75 hissesini ise 13,5 milyon dolara satın aldı. Şirket, bu yatırımlarla batarya endüstrisi için kritik hammaddeler olan bakır, kurşun ve pirit üretiminde önemli bir konum elde etmeyi hedefliyor.
HİSSE PERFORMANSI VE NAKİT DURUMU
Holdingin yıl başında 695 milyon dolar seviyesinde olan nakit pozisyonu, yıl sonunda 671 milyon dolara geriledi. Ancak, hisse performansı Borsa İstanbul 100 endeksine paralel bir seyir izleyerek %31 oranında getiri sağladı.
"ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜK"
Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, 2024 yılına ilişkin değerlendirmesinde, şirketin regülatif ve ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeyi sürdürdüğünü belirtti. Çin’den ithal edilen otomobillere getirilen ek vergiler ile Avrupa Birliği’nin yeni GSR düzenlemelerinin otomotiv sektörüne olumsuz yansıdığını ifade eden Göğüş, döviz kuru dalgalanmalarının da Karel ve Ditaş gibi iştiraklerin operasyonlarında baskı yarattığını dile getirdi.
Buna rağmen, şirketin kontrol edilebilir alanlara odaklanarak ilerlediğini vurgulayan Göğüş, dijital sigorta alanında faaliyet gösteren iştiraki Hepiyi’nin portföy büyüklüğünü iki katına çıkardığını ve sektörde en düşük gider/gelir oranına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Gümüştaş ve Doku Madencilik yatırımlarıyla yüksek kâr marjlı bir sektöre adım attıklarını ve bu şirketlerin batarya üreticilerine hammadde sağlayan Türkiye’nin önde gelen üreticileri arasında yer aldığını ifade etti. Yenilenebilir enerji alanında ise Galata Wind’in kapasitesini artırarak üretimini %11 yükselttiğini kaydetti.
BÜYÜME STRATEJİSİ DEVAM EDİYOR
Doğan Holding, 2024 yılı boyunca portföy sadeleştirme stratejisini sürdürerek stratejik olmayan varlıklardan çıkış yaptı. Şirket, dijital finans, madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlarıyla büyümeye odaklandı.
Holding, 1 milyar dolarlık iş kolları oluşturma hedefi doğrultusunda portföy optimizasyonu ve değer yaratma stratejilerini sürdüreceğini açıkladı.