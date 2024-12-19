Doğal Gaz Sayaçlarının Hepsi Tek Tek Sökülecek: 31 Aralık'a Kadar Başvurmayana Para Cezası Kesilecek

Bu önemli kararın alınmasındaki temel amaç, enerji tüketiminin daha doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlamak. Eski tip sayaçlar, zamanla hassasiyetini kaybedebilir ve bu durum yanlış tüketim hesaplamalarına yol açabilir. Bu nedenle yeni nesil sayaçların ise daha gelişmiş teknolojilere sahip olduğu için daha doğru ve hassas ölçümler yapacağı belirtildi.