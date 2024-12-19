Doğal Gaz Sayaçlarının Hepsi Tek Tek Sökülecek: 31 Aralık'a Kadar Başvurmayana Para Cezası Kesilecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarına yönelik yeni genelge yayımladı. Böylelikle yeni doğal gaz yönetmeliği kapsamında vatandaşları da yeni cezalar bekliyor. Düzenlemeye göre, 2014-2019 yılları arasında piyasaya sürülen doğal gaz sayaçlarının 31 Aralık 2025 tarihine kadar değiştirilmesi zorunlu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle evlerde kullanılan elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının yenilenmesi için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, 2014-2019 yılları arasında piyasaya sürülen doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar değiştirilmesi zorunlu hale geldi.
Bu önemli kararın alınmasındaki temel amaç, enerji tüketiminin daha doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlamak. Eski tip sayaçlar, zamanla hassasiyetini kaybedebilir ve bu durum yanlış tüketim hesaplamalarına yol açabilir. Bu nedenle yeni nesil sayaçların ise daha gelişmiş teknolojilere sahip olduğu için daha doğru ve hassas ölçümler yapacağı belirtildi.
HEPSİ SÖKÜLÜP YENİSİ TAKILACAK
2014-2019 yılları arasında üretilmiş doğal gaz sayaçlarına sahip kullanıcılar, ilgili ilçe belediyelerine veya dağıtım şirketlerine bildirimde bulunmaları gerekiyor. Bildirimler sonrasında yetkili ekipler tarafından sayaçlar, Şubat ayının sonuna kadar sökülüp detaylı bir denetimden geçirilecek ve uygunlukları belirlenecek. Böylelikle eskiyen sayaçlar sökülerek, yeni nesil akıllı sayaçlar takılacak. Sayaçların kontrolü ve değişimi ile ilgili herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
PARA CEZASI KESİLECEK
Yeni akıllı sayaçlar sayesinde tüketim bilgileri uzaktan okunabilecek ve faturalama işlemleri daha kolay hale gelecek. Ayrıca yeni nesil sayaçların, enerji verimliliği konusunda da önemli avantajlar sağlayacağı belirtildi. İddiaya göre, Denetim ve güncelleme sürecine uyum göstermeyen veya eksik rapor sunan kullanıcılara 10 bin lira para cezası uygulanacak.
SON TARİH BELLİ OLDU
Yeni yıla sayılı günler kala sayaçların değiştirilmesi için belirlenen süre de açıklandı. Sayaç değişimi için son tarih 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yani 1 yıl içinde tarihe kadar sayaçlarını değiştirmeyen kullanıcılar için idari para cezaları uygulanacağı açıklandı.