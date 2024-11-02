Doğal Gaz Faturasını Yarı Yarıya Düşürecek Yöntem Ortaya Çıktı: Uzmanından Önemli Kombi Uyarısı Geldi
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz fiyatlarındaki artışla beraber ısınma gideri geçen yılın üzerinde olacak. Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı , doğal gaz faturalarında yüzde 30 oranında tasarruf sağlamanın formülünü açıkladı.
Kaynak: İHA
Konya'da düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte kullanılan, kombi bakımlarının zamanında yapılmasının önemine dikkat çekiyor. Yapılan uyarılara düzenli bakıma göre, doğalgaz faturalarında yüzde 30'a kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Sonbaharın gelişiyle birlikte ev ve iş yerlerinde ısınma artarken, kombilerin düzenli bakımının yapılması büyük önem taşıyor.
FATURA YÜZDE 30 DÜŞECEK
Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, düzenli kombi bakımının hem sağlık hem de ekonomik açıdan fayda sağladığını belirtiyor. Ünlügül, “Kombilerimizin bakımlarını yaptırmak faturalarını yüzde 30 düşürebilir. Kalorifer peteklerinin ve kombilerinin her yıl temizlenmesi şartı. Ayrıca yetkisiz kişilerin bakımı yaptırılmamalı. Vatandaşlarımız odalarımıza ulaşarak güvenilir servisler hakkında bilgi alabiliriz” dedi.
DÜZENLİ KONTROL ÇOK ÖNEMLİ
Kombi Bakım Uzmanı Mustafa Tunaşam ise bakım yapılmayan kombilerin performansının düştüğünü ve arıza riskinin arttığını söylüyor. Tunaşam, “Eşanjör, filtre, yanlış ayarları ve genleşme tankının düzenli kontrolü çok önemli. Aksi takdirde tesisatın kirlenmesi cihazın bozulması ve arıza riskini artırır. Özellikle kış aylarında tam anlamıyla performans gösteren kombi bakımlarının performansını tavsiye ediyoruz” dedi.
Uzmanlar, bakım yapılmadığı takdirde kombilerin verimli çalışmayacağını, yakıt tüketiminin artacağını ve arızaların yaşanabileceğini, peteklerde ısınmama gibi şikayetlerin olacağını hatırlatarak, düzenli kombi bakımı sayesinde kışın daha az maliyetle ısınmanın mümkün olduğunu belirtiyor.