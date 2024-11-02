Doğal Gaz Faturasını Yarı Yarıya Düşürecek Yöntem Ortaya Çıktı: Uzmanından Önemli Kombi Uyarısı Geldi

FATURA YÜZDE 30 DÜŞECEK

Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül, düzenli kombi bakımının hem sağlık hem de ekonomik açıdan fayda sağladığını belirtiyor. Ünlügül, “Kombilerimizin bakımlarını yaptırmak faturalarını yüzde 30 düşürebilir. Kalorifer peteklerinin ve kombilerinin her yıl temizlenmesi şartı. Ayrıca yetkisiz kişilerin bakımı yaptırılmamalı. Vatandaşlarımız odalarımıza ulaşarak güvenilir servisler hakkında bilgi alabiliriz” dedi.