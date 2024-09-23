Doğal Gaz Faturasını O Kişiler Artık 2 Kat Daha Fazla Ödeyecek! Kış Gelmeden Kötü Haber Geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik faturaları ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Artık o kişiler 2 kat daha fazla para ödeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki destek sisteminde önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. 2025 yılından itibaren hayata geçirilmesi planlanan yeni model, yüksek enerji tüketen aboneleri hedef alarak yaklaşık 1 milyon kullanıcıyı etkilemesi bekleniyor.
Bakan Bayraktar, mevcut destek sisteminin sürdürüleceğini ancak daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını vurguladı. Yeni düzenlemede, yüksek enerji tüketen abonelerin maliyetlerine daha fazla katkı sağlaması öngörülüyor; bu sayede düşük tüketim yapan vatandaşlara daha fazla destek sunulabilecek.
Bakan, enerji tüketiminde farklı gruplara yönelik özel uygulamalar geliştirmeyi planladıklarını ifade etti. Yüksek enerji harcayan bireyler ve kurumların, maliyet paylaşımında daha fazla yük üstlenecekleri, daha fazla fatura ödeyecekleri bir destek modeli hedefleniyor.
2025 YILINDA YENİ SİSTEM DEVREYE GİRECEK
Yeni modelle, toplam abone sayısının yaklaşık %3’ünü kapsayan yüksek tüketim grubundaki kullanıcılar için maliyet esaslı fiyatlandırma sistemine geçilmesi öngörülüyor. Bu grubun, maliyetlere katlanabilecek durumda olduğu düşünülüyor. Bakan Bayraktar, bu uygulamanın 2025 yılında devreye girmesini planladıklarını açıkladı.
Bu yeni sistem, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teşvik ederken, düşük gelirli vatandaşlara da daha fazla destek sağlamayı amaçlıyor.