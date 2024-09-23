Doğal Gaz Faturasını O Kişiler Artık 2 Kat Daha Fazla Ödeyecek! Kış Gelmeden Kötü Haber Geldi

Bakan Bayraktar, mevcut destek sisteminin sürdürüleceğini ancak daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını vurguladı. Yeni düzenlemede, yüksek enerji tüketen abonelerin maliyetlerine daha fazla katkı sağlaması öngörülüyor; bu sayede düşük tüketim yapan vatandaşlara daha fazla destek sunulabilecek.