Doğal Gaz Faturası Kabarık Geliyor Ama Eviniz Isınmıyor mu? İşte Bu Hataları Yapıyorsunuz
Havaların iyice soğumasıyla birlikte ısınma sorunları da gündeme gelmeye başladı. Kimi evlerde kombi ya da soba ne kadar çalıştırılsa da yeterli ısınma sağlanamıyor. Üstelik yüksek faturalar da cabası. Uzmanlar, bu durumun temel nedenlerini ısı kaçakları, yanlış ısınma yöntemleri ve ihmal edilen bakım işlemleri olarak sıralıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerde yaşanan ısı kaybının başlıca nedenlerinden biri yalıtım eksikliği. Çatılar, duvarlar, kapılar ve pencere kenarlarındaki izolasyon yetersizliği, sıcak havanın dışarı kaçmasına ve soğuk havanın içeri sızmasına yol açıyor. Enerji Verimliliği Uzmanı Özlem Yaman, “Eğer ısınma maliyetlerinden şikâyet ediyorsanız, öncelikle ısı kaçaklarını tespit etmeniz gerekiyor” diyerek kapı ve pencerelerin dikkatlice kontrol edilmesini öneriyor.
KOMBİ BAKIMI FATURALARA DA YANSIYOR
Kombilerin düzenli bakımı yapılmadığında hem yeterince ısınmak mümkün olmuyor hem de daha fazla enerji tüketimi söz konusu oluyor. Enerji ve Isı Sistemleri Uzmanı Kerem Aksoy, yıllık bakımın önemine dikkat çekerek, “Kombi filtreleri temizlenmediğinde sistem daha fazla enerji harcıyor ve istenen sıcaklığa ulaşmak zorlaşıyor. Yıllık kombi bakımınızı ihmal etmeyin” uyarısında bulunuyor.
RADYATÖRLERİN ÖNÜNÜ AÇIK TUTUN
Isınma verimini düşüren en büyük hatalardan biri de radyatörlerin önünü mobilya veya perdelerle kapatmak. Uzmanlar, ısı akışının engellenmemesi için radyatörlerin önünün açık tutulması gerektiğini belirtiyor. Eşyaların, peteklerden yayılan sıcak havanın oda içine dengeli şekilde dağılmasını sağlayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor.
ISI YALITIMI UZUN VADEDE BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR
Enerji verimliliği alanında yapılan araştırmalar, kapsamlı bir ısı yalıtımının enerji tüketimini %50'ye kadar azaltabileceğini gösteriyor. Türkiye’de yeni binalarda yalıtım standartları artırılsa da eski binalarda hâlâ eksiklikler bulunuyor. Uzmanlara göre, duvarlardan çatıya kadar yapılan bir yalıtım uygulaması, hem konforlu bir ısınma sağlıyor hem de faturalarda ciddi oranda tasarruf sağlıyor.
Kış aylarında yüksek faturalarla mücadele etmek ve evinizi daha verimli şekilde ısıtmak için yalıtım, bakım ve doğru ısınma yöntemlerine dikkat etmek gerekiyor.