Doğal Gaz Faturası Kabarık Geliyor Ama Eviniz Isınmıyor mu? İşte Bu Hataları Yapıyorsunuz

ISI YALITIMI UZUN VADEDE BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Enerji verimliliği alanında yapılan araştırmalar, kapsamlı bir ısı yalıtımının enerji tüketimini %50'ye kadar azaltabileceğini gösteriyor. Türkiye’de yeni binalarda yalıtım standartları artırılsa da eski binalarda hâlâ eksiklikler bulunuyor. Uzmanlara göre, duvarlardan çatıya kadar yapılan bir yalıtım uygulaması, hem konforlu bir ısınma sağlıyor hem de faturalarda ciddi oranda tasarruf sağlıyor.