Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Dudak Uçuklatan Bütçeleri

Televizyon sektöründe artan prodüksiyon maliyetleri, dizi yapımlarını büyük bir çıkmaza sokuyor. Bölüm başı harcamalar rekor seviyelere ulaşırken, bazı projeler bütçe nedeniyle final yapmak ya da ertelenmek zorunda kalıyor. Özellikle en pahalı ve en düşük bütçeli dizilerin maliyetleri, sektörün içinde bulunduğu ekonomik tabloyu gözler önüne seriyor.