Dizilerin Bölüm Başı Maliyeti Ortaya Çıktı: İşte En Pahalı ve En Ucuz Dizilerin Dudak Uçuklatan Bütçeleri
Türkiye, dünya genelinde en çok dizi ihracatı yapan ülkeler arasında yer alırken yapımcılar dizilerin bölüm maşı maliyetlerini açıkladı. İşte en pahalı ve en düşük bütçeli dizilerin dudak uçuklatan bütçeleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Televizyon sektöründe artan prodüksiyon maliyetleri, dizi yapımlarını büyük bir çıkmaza sokuyor. Bölüm başı harcamalar rekor seviyelere ulaşırken, bazı projeler bütçe nedeniyle final yapmak ya da ertelenmek zorunda kalıyor. Özellikle en pahalı ve en düşük bütçeli dizilerin maliyetleri, sektörün içinde bulunduğu ekonomik tabloyu gözler önüne seriyor.
EN AZ 6 REYTİNG ALMALARI GEREKİYOR
Türkiye, dünya genelinde en çok dizi ihracatı yapan ülkeler arasında yer alırken, artan prodüksiyon giderleri nedeniyle sektör büyük krizlerle karşı karşıya. Günümüzde bir dizinin reklam, ürün yerleştirme ve dijital gelirlerle zarar etmeden sürdürülebilmesi için en az 6 reyting alması gerektiği belirtiliyor. Ancak, bu rakama ulaşabilen dizilerin sayısı oldukça düşük.
DİZİLERİN BÖLÜM BAŞI MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Yapımcıların açıkladığı verilere göre, Türkiye’de en düşük bütçeli dizinin bölüm başı maliyeti 14 milyon TL’ye kadar çıkarken, en pahalı dizinin bölüm başı prodüksiyon maliyeti 23 milyon TL’yi buluyor. Yüksek bütçeler, özellikle büyük prodüksiyonlu projeleri riskli hale getirirken, sektörde daha ekonomik çözümler arayışını hızlandırıyor.