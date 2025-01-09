Dizel Araçlarda Yakıt Tasarrufu Hilesi Ortaya Çıktı: Benzinliğin Yolunu Unutturacak Yöntem

YAKIT TÜKETİMİNİ YÜZDE 25 AZALTIYOR

Yüksek viteste sürüşün sırrı, motorun devir sayısını düşürmesinde yatıyor. Düşük devirde çalışan bir motor, daha az sürtünme yaratır ve bu da yakıt tüketimini azaltır. Örneğin, 60 km/h hızla üçüncü viteste gitmek yerine beşinci viteste gitmek, yakıt tüketiminde yüzde 25'e varan tasarruf sağlayabilir.

Aslında bu bilgi yeni değil. Ancak birçok sürücü, aracın zarar göreceği gibi yanlış bir inanışa kapılıyor. Oysa doğru viteste sürüş, aracın ömrünü uzatmaya da yardımcı oluyor.