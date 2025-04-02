Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye, AB Uyum Yasaları doğrultusunda Avrupa'da uygulamaya alınan pek çok trafik ve çevre düzenlemesini kendi mevzuatına entegre ediyor. Ancak dizel araçlara yönelik bu yeni verginin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaklaşık yüzde 37’sini dizel taşıtlar oluşturuyor. Bu nedenle olası bir vergi uygulamasının geniş kitleleri etkileyebileceği düşünülüyor.