Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Avrupa Birliği, çevre kirliliğini azaltmak amacıyla dizel araç sahiplerine ek çevre vergisi getirmeye hazırlanıyor. 2035’te içten yanmalı motorların yasaklanması hedeflenirken, ilk adım bu yıl atılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği, çevreyi koruma hedefiyle içten yanmalı motorlara yönelik adımlarını sıklaştırdı. 2035 itibarıyla bu motor tiplerinin yasaklanmasını öngören düzenleme kapsamında, dizel araçlara ek vergi uygulaması bu yıl hayata geçirilecek. Yeni düzenleme, özellikle çevreye daha fazla zarar verdiği belirtilen motorin yakıtlı araçlara yönelik olacak.
ARAÇLARA YÖNELİK YENİ KISITLAMALAR YOLDA
Elektrikli otomobil kullanımındaki artışla birlikte geleneksel araçlara yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelirken, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için ülkeler peş peşe önlem almaya başladı. Avrupa Birliği, karbon salımını azaltmak için ilk adımı dizel araç sahiplerine yönelik yeni bir çevre vergisiyle atacak.
DİZEL ARAÇ SAHİPLERİNE EK VERGİ GELİYOR
Bilimsel veriler, dizel yakıtın benzine kıyasla daha fazla çevresel atık oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle AB, 2035'e kadar tamamen içten yanmalı araçları yasaklamadan önce, dizel araç kullanıcılarını daha çevreci tercihlere yönlendirmeyi planlıyor. Bu süreçte, motorinle çalışan araçlara ek vergiler ve yükümlülükler getirilerek dönüşümün hızlandırılması hedefleniyor.
TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?
Türkiye, AB Uyum Yasaları doğrultusunda Avrupa'da uygulamaya alınan pek çok trafik ve çevre düzenlemesini kendi mevzuatına entegre ediyor. Ancak dizel araçlara yönelik bu yeni verginin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmadı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaklaşık yüzde 37’sini dizel taşıtlar oluşturuyor. Bu nedenle olası bir vergi uygulamasının geniş kitleleri etkileyebileceği düşünülüyor.