Dikkat: Yüksek emekli maaşı alayım derken zarar etmeyin!

Bugünkü hesap ile yıl sonuna kadar 1 çocuk için 720 günlük borçlanma yapan bir kadın çalışan 103 bin lira ödeyecek. Asgari ücretin ne kadar artacağını bilmiyoruz ama diyelim ki yüzde 40 oranında bir artış olursa doğum borçlanmasının maliyeti 144 bin liraya çıkacak. 40 bin liralık bir artış söz konusu olacak. Dolayısıyla borçlanmayı 31 Aralık’a kadar yapmak gerekli.