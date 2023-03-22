Dikkat çeken uyarı: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar ve borsadaki yabancı planını açıkladı
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut da borsa ve dolarla ilgili çok kritik bir açıklama yaptı, parası dolarda olan ve borsaya girmek isteyenlere önemli bilgiler verdi. Zelyut, bayancıların borsa ve dolarla ilgili planını açıkladı.
Yeniçağ yazarı ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar ve borsa ile ilgili çok çarpıcı bir değerlendirme yaptı.
"Yabancı diplerden borsaya girip, BIST yukarı gittikçe kâr edecek. İlk girecekleri sektör de bankacılık olacak. Yukarıda bankalar zarar edecek diyenlerin bu işi bilmediklerini gösterdim. " diyen Zelyut, "Banka hisseleri liderliğinde yükseliş, holdingler ve sanayi hisseleri ile devam edecek. Daha sonra yabancı en üstten borsayı satıp, düşükten dolarını alıp evine dönecek. Burada doları bahar aylarında üstten alıp zarar edip, sonra borsa gidiyor deyip, durup durup borsaya da zirveden girmeyin." uyarısında bulundu.
Zelyut, "Borsanın ucuz olduğu bu dönemlerde uzmanlara danışıp bilançosu iyi şirketlerde uzun vadeli pozisyonlar açmayı değerlendirin. Unutmayın yeni bir sayfa açılıyor. Bu durum, riskleri de fırsatları da beraberinde getirecek. Dolar da, borsa da sürekli çıkmaz, ya da düşmez. İne çıka, trendler halinde ilerler" ifadesini kullandı.
İşte Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut'un "Dolarda ve borsada yabancı planı" başlıklı yazısı