Dikkat çeken uyarı: Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar ve borsadaki yabancı planını açıkladı

"Yabancı diplerden borsaya girip, BIST yukarı gittikçe kâr edecek. İlk girecekleri sektör de bankacılık olacak. Yukarıda bankalar zarar edecek diyenlerin bu işi bilmediklerini gösterdim. " diyen Zelyut, "Banka hisseleri liderliğinde yükseliş, holdingler ve sanayi hisseleri ile devam edecek. Daha sonra yabancı en üstten borsayı satıp, düşükten dolarını alıp evine dönecek. Burada doları bahar aylarında üstten alıp zarar edip, sonra borsa gidiyor deyip, durup durup borsaya da zirveden girmeyin." uyarısında bulundu.