Dikkat çeken toplantı: AKP'den basına kapalı yeni EYT hamlesi!
AKP grubu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin TBMM'de basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. EYT toplantısında geniş kapsamlı bir sunum yapıldığı öğrenildi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin detaylar netleşirken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.
Düzenlemeye ilişkin detaylar netlik kazanmaya başlarken AKP tarafından EYT'ye yönelik açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.
EYT DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN SUNUM YAPILDI
Bu gelişmelerle birlikte EYT düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği merakla beklenirken AKP tarafından TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısında geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.
TBMM´de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı.