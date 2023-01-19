Dikkat çeken toplantı: AKP'den basına kapalı yeni EYT hamlesi!

EYT DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN SUNUM YAPILDI

Bu gelişmelerle birlikte EYT düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceği merakla beklenirken AKP tarafından TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısında geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.