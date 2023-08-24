Dikkat çeken sonuçlar | Vatandaşa soruldu: Ekonomik krizin nedeni sizce nedir?
Yöneylem Araştırma, ekonomik krizin nedenlerini vatandaşa sordu, yüzde 48.1 oranında "Sorunların nedeni ekonomi politikalarında yapılan yanlışlardır" yanıtı verildi.
Yöneylem Araştırma'nın 27-31 Temmuz tarihleri arasında Ekonomik Krizin Nedenlerine Dair Vatandaş Algısı anketi gerçekleştirdi.
27 ilde 2100 kişiyle yapılan araştırma sonuçları şöyle:
Vatandaşların yüzde 46.3'ü "Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır" ifadesine katıldı.
"Ekonomik sorunların nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" ifadesine katılanların oranı yüzde 37.6 oldu.