Dikkat çeken sonuçlar | Vatandaşa soruldu: Ekonomik krizin nedeni sizce nedir?

Yöneylem Araştırma, ekonomik krizin nedenlerini vatandaşa sordu, yüzde 48.1 oranında "Sorunların nedeni ekonomi politikalarında yapılan yanlışlardır" yanıtı verildi.

Anket Ekonomik kriz
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Dikkat çeken sonuçlar | Vatandaşa soruldu: Ekonomik krizin nedeni sizce nedir? - Resim: 1

Yöneylem Araştırma'nın 27-31 Temmuz tarihleri arasında Ekonomik Krizin Nedenlerine Dair Vatandaş Algısı anketi gerçekleştirdi.

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Dikkat çeken sonuçlar | Vatandaşa soruldu: Ekonomik krizin nedeni sizce nedir? - Resim: 2

27 ilde 2100 kişiyle yapılan araştırma sonuçları şöyle:

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Dikkat çeken sonuçlar | Vatandaşa soruldu: Ekonomik krizin nedeni sizce nedir? - Resim: 3

Vatandaşların yüzde 46.3'ü "Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır" ifadesine katıldı.

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Dikkat çeken sonuçlar | Vatandaşa soruldu: Ekonomik krizin nedeni sizce nedir? - Resim: 4

"Ekonomik sorunların nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" ifadesine katılanların oranı yüzde 37.6 oldu.

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