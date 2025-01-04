Devletten Gece Yarısı Flaş Zam Karar: Bankada Parası Olanlar Dikkat

BANKADA BİRİKİMİ OLANLAR YAŞADI

TMSF’nin belirlediği mevduat sigortası limiti, bankaların iflas etmesi durumunda tasarruf sahiplerinin paralarını korumayı amaçlıyor. Daha önce 650 bin TL’ye kadar olan mevduat devlet güvencesi altındayken, bu sınır 2025 yılı itibarıyla 950 bin TL olacak. Böylece, bankalarda birikimi olan vatandaşlar, iflas durumunda paralarının büyük bir bölümünü güvence altında tutabilecek.