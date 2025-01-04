Devletten Gece Yarısı Flaş Zam Karar: Bankada Parası Olanlar Dikkat
Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş karar yürürlüğe girdi. TMSF, devlet güvencesi altındaki mevduat tutarını artırdı. Yeni düzenlemeye göre, böylece sigorta kapsamındaki tutar 650 bin TL’den 950 bin TL’ye çıkarıldı.
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Bankalarda tasarrufu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), devlet güvencesi altındaki mevduat tutarını artırarak, tasarruf sahiplerine daha fazla güvenlik sağladı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, sigorta kapsamındaki tutar 650 bin TL’den 950 bin TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklik, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.
YENİ LİMİT 950 BİN TL'YE YÜKSELDİ
TMSF tarafından alınan kararla, bankalarda devlet garantisi altında olan mevduat miktarı 650 bin TL’den 950 bin TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, vatandaşların tasarruflarının bankacılık sistemindeki olası risklere karşı daha iyi korunmasını hedefliyor.
BANKADA BİRİKİMİ OLANLAR YAŞADI
TMSF’nin belirlediği mevduat sigortası limiti, bankaların iflas etmesi durumunda tasarruf sahiplerinin paralarını korumayı amaçlıyor. Daha önce 650 bin TL’ye kadar olan mevduat devlet güvencesi altındayken, bu sınır 2025 yılı itibarıyla 950 bin TL olacak. Böylece, bankalarda birikimi olan vatandaşlar, iflas durumunda paralarının büyük bir bölümünü güvence altında tutabilecek.
Yapılan bu artış, özellikle yüklü miktarda birikimi olan vatandaşlar için önemli bir güvenlik sağlıyor. Devlet güvencesi kapsamının genişletilmesi, hem bireylerin birikimlerini daha güvenle bankalarda tutmasını hem de bankacılık sektörüne olan güvenin artmasını destekliyor.