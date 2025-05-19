Devlet Her Ay O Kişilere 10 Bin TL İndirim Yapıyor! Yıllardır Uygulanıyor Ama Çoğu Kişi Bilmiyor

Türkiye’de uzun süredir yürürlükte olan ancak çok az kişinin haberdar olduğu önemli bir devlet desteği yeniden gündemde. SGK Uzmanı İsa Karakaş, belirli şartları sağlayan vatandaşların her ay 9.900 TL’ye kadar gelir avantajı elde edebileceğini açıkladı. Resmi olarak uygulanan bu sistemden faydalanmak için başvuru şartları oldukça net. Ancak yeterince duyurulmadığı için milyonlarca kişi bu büyük fırsatı kaçırıyor.