Devlet Her Ay O Kişilere 10 Bin TL İndirim Yapıyor! Yıllardır Uygulanıyor Ama Çoğu Kişi Bilmiyor
SGK Uzmanı İsa Karakaş, devlet destekli önemli bir indirimi gündeme taşıdı. Vatandaşların her ay 9.900 TL’ye kadar gelir avantajı elde edebileceğini açıklayan Karakaş, çoğu kişinin bu haktan habersiz olduğunu belirtti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de uzun süredir yürürlükte olan ancak çok az kişinin haberdar olduğu önemli bir devlet desteği yeniden gündemde. SGK Uzmanı İsa Karakaş, belirli şartları sağlayan vatandaşların her ay 9.900 TL’ye kadar gelir avantajı elde edebileceğini açıkladı. Resmi olarak uygulanan bu sistemden faydalanmak için başvuru şartları oldukça net. Ancak yeterince duyurulmadığı için milyonlarca kişi bu büyük fırsatı kaçırıyor.
Engelli bireyler ile onlara bakmakla yükümlü olan kişilere yönelik gelir vergisi indirimi kapsamında önemli fırsatlar sunuluyor. Gelir Vergisi Kanunu doğrultusunda uygulanan bu düzenleme, hem engelli vatandaşlara hem de onların yakınlarına ekonomik destek sağlıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, engelli vergi indiriminin kapsamı ve detayları hakkında önemli bilgiler verdi.
ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?
İsa Karakaş’ın açıklamasına göre engellilik indirimi, bireyin çalışma gücü kaybı oranına göre belirlenen tutarlarda gelir vergisi matrahından yapılan bir düşümdür. Bu kapsamda:
Çalışma gücünün en az %80’ini kaybedenler 1. derece,
En az %60’ını kaybedenler 2. derece,
En az %40’ını kaybedenler ise 3. derece engelli olarak değerlendiriliyor.
Uygulamadan Engelli olarak çalışanlar,
Engelli bireye bakmakla yükümlü olan çalışanlar,
Engelli serbest meslek sahipleri,
Engelli bireye bakmakla yükümlü serbest meslek erbapları yararlanabiliyor.
BAKMAKLA YÜKÜMLÜ KİŞİLER KAPSAMINDA KİMLER VAR?
Karakaş, SGK kapsamında bakmakla yükümlü olunan kişileri şu şekilde sıraladı:
18 yaş altı çocuklar,
Lise eğitimi gören ve 20 yaşını aşmamış çırak/aday çıraklar,
Üniversite okuyan ve 25 yaşını aşmamış gençler,
Sosyal güvencesi olmayan eş,
Yaş sınırı olmaksızın engelli çocuklar,
Ve gelir kriterlerine göre geçimi sağlanan anne-baba.
ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla uygulanacak engellilik indirimi aylık en yüksek 9.900 TL olarak belirlendi. Bu tutar, gelir vergisi hesaplamasında matrah üzerinden düşülerek vergi yükünü azaltıyor. Ücretli çalışanların yanı sıra, serbest meslek sahipleri de yıllık gelir beyanlarında bu indirimden faydalanabiliyor.
ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Engelli vergi indirimi almak isteyen bireyler, gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine başvurabiliyor.
Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerde ilgili müdürlüklere, diğer illerde ise Defterdarlıklara başvuru yapılabiliyor. Bağımsız vergi dairesi olmayan yerleşimlerde ise Mal Müdürlükleri başvuru noktası olarak görev yapıyor.
ENGELLİLİK RAPORU NASIL ALINIYOR?
Engellilik oranı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Merkez Sağlık Kurulu tarafından tespit ediliyor. Kurul, sunulan belgeler ve sağlık raporları doğrultusunda bireyin engel derecesini belirliyor.