Dev zam sonrası son durum: MTV'de hangi araç ne kadar ödeyecek?
Sene başında belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek. Peki taşıtların yaşlarına göre ödenecek temmuz ayı vergi tutarları ne kadar?
Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) gelen dev zamdan sonra hangi araçlardan ne kadar MTV tahsil edileceği de belli oldu. AKP tarafından Meclis’e sunulan torba yasa teklifine göre, 2023 sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarılıyor.
Yıl sonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani 2023'te bir de ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ ek MTV ödenecek. Söz konusu ek MTV ise, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.
EK MTV ÖDEMELERİ AĞUSTOS VE KASIMDA
Sene başında MTV, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkisini kullanması üzerine yüzde 122,9’luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplanmıştı.
Ancak sene başında belli olan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere iki taksitte ödeniyor.
2022’de 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin yıllık MTV ödemesi 1.313 TL iken 2023 itibarıyla 2 bin 120 TL’ye çıkarılmıştı. Yani ocak ayında 1060 TL MTV ödemesi yapar bir vatandaş, temmuzda 1060 TL daha ödeyecek. Ek MTV de toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek.