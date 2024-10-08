Dev Şirketten Kritik Hamle: Tam Yüzde 500...

Açıklamada ayrıca, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı maddesinde gerekli tadil tasarısının yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacağı ifade edildi.

Şirket, tadil tasarısına ilişkin başvuruların ve yazışmaların, gerekli tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılması için yetkili kişilerin yetkilendirilmesine karar verdi. Ayrıca, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda gerekli açıklamaların yapılacağı bilgisi verildi.