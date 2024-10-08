Dev Şirketten Kritik Hamle: Tam Yüzde 500...
Selva Gıda Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla, yönetim kurulunun aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararını açıkladı. Şirketin 7 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, yüzde 500 oranında bir sermaye artırımı yapılmasına yönelik önemli adımlar belirlenmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde, şirketin mevcut 78.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları kullanılarak toplam 390.000.000 TL artırılacağı ifade edildi. Ayrıca, kayıtlı sermaye tavanının 325.000.000 TL'den 468.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
BEDELSİZ DAĞITILACAKLAR
Sermaye artışı kapsamında, toplam 32.500.000 TL nominal değerli 32.500.000 adet (A) grubu ve 357.500.000 TL nominal değerli 357.500.000 adet (B) grubu payların mevcut pay sahiplerine, şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı maddesinde gerekli tadil tasarısının yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulacağı ifade edildi.
Şirket, tadil tasarısına ilişkin başvuruların ve yazışmaların, gerekli tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılması için yetkili kişilerin yetkilendirilmesine karar verdi. Ayrıca, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri doğrultusunda gerekli açıklamaların yapılacağı bilgisi verildi.