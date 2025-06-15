Dev Şirket Olağanüstü İş Fırsatını Duyurdu: Kahve İç, Dünyayı Gez, 5 Milyon TL Kazan

SEYAHAT, KAHVE VE HİKAYE ANLATICILIĞI

Seattle merkezli Starbucks, bu pozisyon için biri şirket içinden, diğeri ise dışarıdan olmak üzere iki kişi seçecek. İşin temel amacı, Starbucks markasının arkasındaki “ruh, kültür ve insan” hikâyelerini belgelemek ve dijital platformlarda ses getiren içerikler üretmek.

İlan metninde, “Starbucks kahvesinin neden farklı olduğunu dünyaya gösterin” çağrısı yapılırken, bu görev sayesinde seçilecek kişilerin markanın global yüzü haline geleceği vurgulandı.