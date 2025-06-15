Dev Şirket Olağanüstü İş Fırsatını Duyurdu: Kahve İç, Dünyayı Gez, 5 Milyon TL Kazan
Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahveseverlerin hayalini gerçeğe dönüştürecek sıra dışı bir iş ilanıyla gündeme oturdu. Şirket, 12 ay sürecek küresel bir görev için iki kişiyi işe almayı planlıyor. Görevin en dikkat çekici yanı ise yıllık maaşın 5 milyon TL’yi aşması ve çalışanın dünyayı gezerek Starbucks deneyimini tanıtacak olması.
Kaynak: Haber Merkezi
"Küresel Kahve Yaratıcısı" unvanıyla görev yapacak bu iki kişi, bir yıl boyunca farklı ülkelerdeki Starbucks şubelerini ziyaret edecek, markanın kahve kültürünü derinlemesine inceleyecek ve bu deneyimleri sosyal medyada etkili içeriklere dönüştürecek.
SEYAHAT, KAHVE VE HİKAYE ANLATICILIĞI
Seattle merkezli Starbucks, bu pozisyon için biri şirket içinden, diğeri ise dışarıdan olmak üzere iki kişi seçecek. İşin temel amacı, Starbucks markasının arkasındaki “ruh, kültür ve insan” hikâyelerini belgelemek ve dijital platformlarda ses getiren içerikler üretmek.
İlan metninde, “Starbucks kahvesinin neden farklı olduğunu dünyaya gösterin” çağrısı yapılırken, bu görev sayesinde seçilecek kişilerin markanın global yüzü haline geleceği vurgulandı.
YILLIK MAAŞ 5 MİLYON LİRAYI AŞIYOR
Görev için belirlenen maaş aralığı yıllık 80.000 ila 136.000 dolar arasında değişiyor. Bu rakam, güncel kurla yaklaşık 3,1 milyon TL ila 5,3 milyon TL arasında bir gelire denk geliyor. Pozisyon tam zamanlı olarak tanımlanırken, çalışanlar bu süre zarfında en az 10 farklı Starbucks lokasyonunu ziyaret edecek. Bu noktalar arasında Kosta Rika’daki Hacienda Alsacia kahve çiftliği, Milano’daki Reserve Roastery ve Tokyo’daki özel mağazalar da bulunuyor.
KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Başvuru süreci yalnızca ABD vatandaşlarına açık. Adayların en az lise mezunu olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. Ancak yalnızca bu şartları karşılamak yeterli değil.
Starbucks, yaratıcı yönü güçlü, dijital dünyaya hâkim ve hikâye anlatıcılığı becerileri yüksek sosyal medya kullanıcıları arıyor. Adaylardan ayrıca, başvurularına #StarbucksGlobalCoffeeCreator etiketiyle oluşturdukları TikTok videolarını eklemeleri isteniyor.