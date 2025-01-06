Dev Şirket Çalışanlarına Tam 20 Maaş İkramiye Verdi! Sektörü Karıştıran Hamle
Dünya denizcilik sektörünün dev isimlerinden Tayvan merkezli Evergreen Marine Corporation, çalışanlarına verdiği yüksek ikramiyelerle gündeme geldi. Şirket, bu yıl da geleneği bozmayarak personeline ortalama 20 aylık maaş tutarında yıl sonu ikramiyesi dağıtacağını açıkladı. Ayrıca bu miktara ek olarak çalışanlara üç aylık maaş tutarında ekstra ödeme yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tayvan medyasına göre, Evergreen çalışanlarının yıllık ortalama maaşı 60.000 Tayvan Doları (yaklaşık 1.700 Euro). Buna göre, çalışanların alacağı toplam ikramiye tutarının yaklaşık 35.000 Euro’ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Şirket, önceki yıllarda da benzer şekilde cömert ödemeler yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. 2021 yılında çalışanlarına 40 aylık maaş ikramiye veren Evergreen, 2022 yılında bu miktarı 52 aylık maaşa kadar çıkarmıştı.
KÂRLILIKTA BÜYÜK ARTIŞ
Şirketin kârlılık performansı da ödediği ikramiyeler kadar etkileyici. Evergreen, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde vergi sonrası net kârını bir önceki yıla kıyasla yüzde 239,4 artırarak yaklaşık 5 milyar Euro’ya yükseltti. Uzmanlar, Orta Doğu’daki krizler gibi küresel gelişmeler nedeniyle şirketin kârlarının daha da artabileceğini öngörüyor.
Yemen’deki Husi milislerinin Kızıldeniz’de ticaret gemilerine yönelik saldırıları, Evergreen’in gemi rotalarını değiştirmesine neden olurken bu durum, taşımacılık maliyetlerini yükseltmiş durumda. Artan maliyetler, şirketin müşterilere yansıttığı fiyatlarla gelirlerini daha da artırmasına olanak sağlıyor.
SÜVEYŞ KANALI KRİZİ
Evergreen, sadece kârlılığı ve cömert ikramiyeleriyle değil, 2021 yılında yaşanan Süveyş Kanalı kriziyle de hafızalarda yer etmişti. Şirkete ait “Ever Given” adlı dev konteyner gemisi, 23 Mart 2021’de Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak küresel ticaret yollarını kilitlemişti. Altı gün süren kurtarma çalışmaları sonucunda gemi yeniden yüzdürülmüş, ancak olay, uluslararası ticarette büyük gecikmelere ve ekonomik kayıplara yol açmıştı.