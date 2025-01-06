Dev Şirket Çalışanlarına Tam 20 Maaş İkramiye Verdi! Sektörü Karıştıran Hamle

KÂRLILIKTA BÜYÜK ARTIŞ

Şirketin kârlılık performansı da ödediği ikramiyeler kadar etkileyici. Evergreen, 2024 yılının ilk üç çeyreğinde vergi sonrası net kârını bir önceki yıla kıyasla yüzde 239,4 artırarak yaklaşık 5 milyar Euro’ya yükseltti. Uzmanlar, Orta Doğu’daki krizler gibi küresel gelişmeler nedeniyle şirketin kârlarının daha da artabileceğini öngörüyor.