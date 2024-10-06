Dev Otomotiv Tedarikçisi İflas Etti: Araç Piyasasında Dengeler Değişecek
Almanya'nın Thüringen eyaletinde bulunan Wartburg bölgesindeki otomotiv tedarikçisi AE-Group, iflas başvurusu yaptı. Şirket, Gerstungen'de yer alan tesisinde öz yönetim altında iflas işlemlerini başlattı. Yönetim Kurulu, iflasın nedenleri arasında artan ekonomik zorlukların etkili olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
AE-Group, dişli kutuları, silindir kapakları ve otomobil gövdeleri için alüminyum döküm parçaları üreten bir firma olup, toplamda yaklaşık 1.000 kişiyi istihdam ediyor. Şirketin 600 çalışanı Gerstungen'de görev yapıyor. Bu yılın Şubat ayında yaşanan bir sahiplik değişikliği sonrasında, yönetim mevcut ekip ile birlikte borçlu şirketin yönetiminde yeniden yapılandırma sürecine girecek.
CEO Christian Kleinjung, “Bu adımı atmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz” ifadelerini kullanarak, önceliklerinin şirketi ve istihdamı korumak olduğunu vurguladı. Yeniden yapılanma uzmanı ve avukat Martin Mucha, şirkete destek sağlayacak. Yapılan açıklamada, Ekim ayı sonuna kadar maaş ve ücretlerin iflas ikame yardımları ile güvence altına alınacağı ve ticari faaliyetlerin kısıtlama olmaksızın devam edeceği belirtildi.
Şirketin iflasına yol açan ekonomik zorlukların başında, otomobil üreticilerinden gelen talepteki ciddi düşüş yer alıyor. Automotive Thüringen endüstri derneği, AE-Group'un üretiminin enerji yoğundur olduğunu ve artan enerji fiyatlarının durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.
Thüringen Otomotiv Endüstrisi Birliği Genel Müdürü Rico Chmelik, bu durumun ne kadar süreceğinin, politikacıların otomotiv sektörü için güvenilir çerçeve koşulları yaratıp yaratmamasına bağlı olduğunu vurguladı. Özellikle 2035 yılından itibaren Avrupa Birliği'nde içten yanmalı motorların yasaklanmasıyla ilgili tartışmaların sonucunun da bu durumu etkileyeceğini ifade etti. Chmelik, önümüzdeki yıl otomobil üretiminde kısıtlamalar yaşanacağını ve bunun tedarikçiler üzerinde olumsuz etkileri olacağından endişe ettiğini sözlerine ekledi.
Thüringen’in yüksek gelirli otomotiv endüstrisi, son zamanlarda tesis kapanmaları ve tedarikçi iflasları ile sarsılıyor. Sektör derneğine göre, yalnızca 2020 yılının ilk dört ayında iş kaybı yaşayan sekiz vaka kaydedildi.