Dev Otomotiv Tedarikçisi İflas Etti: Araç Piyasasında Dengeler Değişecek

CEO Christian Kleinjung, “Bu adımı atmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüz” ifadelerini kullanarak, önceliklerinin şirketi ve istihdamı korumak olduğunu vurguladı. Yeniden yapılanma uzmanı ve avukat Martin Mucha, şirkete destek sağlayacak. Yapılan açıklamada, Ekim ayı sonuna kadar maaş ve ücretlerin iflas ikame yardımları ile güvence altına alınacağı ve ticari faaliyetlerin kısıtlama olmaksızın devam edeceği belirtildi.

Şirketin iflasına yol açan ekonomik zorlukların başında, otomobil üreticilerinden gelen talepteki ciddi düşüş yer alıyor. Automotive Thüringen endüstri derneği, AE-Group'un üretiminin enerji yoğundur olduğunu ve artan enerji fiyatlarının durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.