Dev Otomotiv Firmasında Kriz Derinleşti: 69 Yıllık Efsane İflasın Eşiğinde

Türkiye’nin otomotiv yan sanayiinde köklü geçmişiyle öne çıkan firmalardan biri olan Weger, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 10 Nisan itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin mali durumunu denetlemek üzere 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı. Weger Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yanı sıra şirketin sahibi Yunus Emre Tutan’ın kontrolündeki iki diğer firma için de konkordato talebinde bulunulduğu öğrenildi.