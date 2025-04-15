Dev Otomotiv Firmasında Kriz Derinleşti: 69 Yıllık Efsane İflasın Eşiğinde
1956’dan bu yana otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren köklü firma Weger, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin otomotiv yan sanayiinde köklü geçmişiyle öne çıkan firmalardan biri olan Weger, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulundu. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 10 Nisan itibarıyla 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreçte şirketin mali durumunu denetlemek üzere 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı. Weger Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yanı sıra şirketin sahibi Yunus Emre Tutan’ın kontrolündeki iki diğer firma için de konkordato talebinde bulunulduğu öğrenildi.
GÖZLER 24 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ
Mahkeme tarafından verilen geçici koruma süresince Weger’in mali yapısının yeniden yapılandırılması ve borçlarını ödeme kabiliyetinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Konkordato sürecine ilişkin ilk duruşma ise 24 Haziran’da yapılacak. Bu duruşmada ön incelemeler ele alınacak.
69 YIL ÖNCE ŞİRKETİN TEMELLERİ ANKARA'DA ATILDI
Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Weger’in temelleri 1956 yılında Ankara’da, Tutanlar Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. adıyla küçük bir atölyede atıldı. Zamanla ağır vasıta ve binek araçlara yönelik yedek parça üretimi yapan firma, ihracat ağını da genişleterek 40’tan fazla ülkeye ürün göndermeye başladı. 2020 yılında marka kimliğini Weger adıyla yenileyen firma, kurumsallaşma sürecinde önemli adımlar atmıştı.