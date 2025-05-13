Dev Otomobil Markası Çöküşte! Sektörde Büyük Deprem! 10 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkaracak
Elektrikli araç rekabeti ve artan maliyetler, otomotiv devi Nissan’ı radikal bir adım atmaya zorladı. Şirket, küçülmeye giderek küresel iş gücünün yüzde 15’ine denk gelen 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv dünyasında elektrikli araçlara geçiş hız kazanırken, bu değişim birçok geleneksel üreticiyi köklü adımlar atmaya zorluyor. Tüketici taleplerindeki düşüş ve üretim maliyetlerindeki artış, Nissan gibi dev markaları küçülmeye yöneltiyor. Japonya merkezli dev otomobil üreticisi Nissan, sektördeki rekabet baskısı ve artan maliyetler karşısında büyük bir yeniden yapılanma sürecine girmeye hazırlanıyor. Şirket, mali sürdürülebilirliğini koruyabilmek adına 10 bini aşkın çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 15'İNİ İŞTEN ÇIKARACAK
Şirketin planladığı işten çıkarma sayısının 10 binin üzerine çıkması beklenirken, bazı kaynaklar bu rakamın 20 bine ulaşabileceğini ileri sürüyor. Bu sayı, Nissan’ın küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor. Japon kamu yayıncısı NHK, bu adımın sadece geçici bir küçülme değil, uzun vadeli bir yeniden yapılanma hamlesi olduğunu vurguluyor.
ŞİRKETTEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
Nissan’dan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, işten çıkarmalara dair detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Hangi ülkelerde, hangi departmanlarda nasıl bir değişiklik olacağı şimdiden otomotiv sektörü tarafından yakından takip ediliyor.
AMAÇ UZUN VADELİ FİNANSAL DENGE
Şirketin bu kararı, artan mali baskılarla başa çıkmak ve uzun vadeli mali yapısını güçlendirmek için aldığı ifade ediliyor. Verimliliği artırmayı hedefleyen Nissan, sektördeki yerini koruyabilmek adına sert adımlar atmak zorunda kalıyor.
Global otomotiv pazarında sular durulmazken, Nissan’ın başlattığı bu radikal süreç diğer büyük üreticiler için de benzer kararların habercisi olabilir.