Dev Otomobil Markası Çöküşte! Sektörde Büyük Deprem! 10 Binden Fazla Çalışanını İşten Çıkaracak

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 15'İNİ İŞTEN ÇIKARACAK

Şirketin planladığı işten çıkarma sayısının 10 binin üzerine çıkması beklenirken, bazı kaynaklar bu rakamın 20 bine ulaşabileceğini ileri sürüyor. Bu sayı, Nissan’ın küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 15’ine tekabül ediyor. Japon kamu yayıncısı NHK, bu adımın sadece geçici bir küçülme değil, uzun vadeli bir yeniden yapılanma hamlesi olduğunu vurguluyor.