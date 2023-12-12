Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı!

Alarko Holding’nde (ALARK) hisse sahipleri, hisselerini peşpeşe satmaya devam ediyor. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih’in 4 milyon 350 bin adet hisseyi satışa çıkarmaya karar vermesinin ardından bir satış haberi de Alarko Holding hissedarı Leyla Alaton ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton’dan geldi.