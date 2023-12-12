Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı!

Borsa İstanbul’da işlem gören Alarko Holding’in (ALARK) hisseleri, ortaklarının hisselerini satma kararı almasının ardından hızla düştü.

Son Güncelleme:
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 1

Alarko Holding’nde (ALARK) hisse sahipleri, hisselerini peşpeşe satmaya devam ediyor. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih’in 4 milyon 350 bin adet hisseyi satışa çıkarmaya karar vermesinin ardından bir satış haberi de Alarko Holding hissedarı Leyla Alaton ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton’dan geldi.

1 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 2

LEYLA ALATON VE VEDAT ALATON HİSSELERİNİ SATIYOR

TV100'de yer alan habere göre Leyla Alaton, 6 milyon 14 bin lot hisse satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvuruda bulundu.

2 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 3

Leyla Alaton, KAP'a yaptığı açıklamada, “Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 6.525.000,00 adet ALARK paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır.

3 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 4

Payların kurumsal yatırımcılara satışı sonrasında elde edilecek olan kaynak Alarko Holding dışındaki yatırımımın kredi ödemelerinde kullanılacaktır. Kısa ve orta vadede başkaca bir işlem öngörülmemektedir” dedi.

4 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 5

Leyla Alaton’un satış kararı sonrası Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton’da bir açıklama yaparak şahsi portföyünde bulunan 4 milyon 350 bin lot hisseyi satmaya karar verdiğini açıkladı.

5 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 6

Vedat Alaton tarafından KAP’a yapılan açıklamada “Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikte 4.350.000,00 adet ALARK paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır.

6 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 7

Payların kurumsal yatırımcılara satışı sonrasında elde edilecek olan kaynak Alarko Holding dışındaki yatırımımın kredi ödemelerinde kullanılacaktır. Kısa ve orta vadede başkaca bir işlem öngörülmemektedir” dedi.

7 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 8

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNÜ YÜZDE 6 DEĞER KAYBIYLA KAPATTI

Borsa İstanbul’da işlem gören Alarko Holding (ALARK) hisseleri peş peşe gelen hisse satış kararları çakıldı. ALARK hisse senedi haftanın son işlem gününü yaklaşık yüzde 6 değer kaybı ile kapattı.

8 9
Dev holdingin hisseleri çakıldı: Ortaklar elden çıkarma yarışına başladı! - Resim: 9
9 9