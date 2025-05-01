Dev Holdinge Kayyım Şoku! Devlet Resmen El Koydu: Büyük Çöküş Başladı

BANKALARI DA PEŞİNDEN SÜRÜKLEDİ

Signa'nın çöküşü yalnızca şirketle sınırlı kalmadı; holdingin kredi ilişkisi içinde olduğu çok sayıda banka da ağır zarar gördü. İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, Signa’ya verdiği 628 milyon Euro’luk krediyi karşılıksız bırakmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından bankanın CEO’su Philipp Rickenbacher istifaya zorlandı, üst düzey yöneticilere bonus ödemeleri iptal edildi. Bankanın borsa değerinde ise yüzde 54’e varan bir düşüş yaşandı. Karı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 55 azaldı.

Bankanın açıklamasına göre, kredi teminatı olarak gösterilen Signa hisseleri artık sadece kağıt üzerinde bir değere sahip. Bu nedenle Julius Baer, bundan sonraki süreçte konut kredilerine odaklanacağını duyurdu. Yaşanan bu dev zararların etkisinin 2026 yılına kadar sürebileceği öngörülüyor.