Dev Holdinge Kayyım Şoku! Devlet Resmen El Koydu: Büyük Çöküş Başladı
Avrupa'nın önde gelen gayrimenkul ve perakende devlerinden biri olarak bilinen Signa Holding GmbH, ciddi mali kriz nedeniyle büyük bir çöküş yaşadı. Şirketin karşılaştığı finansal darboğaz, yalnızca kendi iç yapısını değil, kredilendiren dev bankaları da derinden sarstı. Avusturya merkezli holdingin yönetimine devlet tarafından kayyım atandığı resmen açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Signa Holding, sadece Almanya’nın en köklü mağazalar zinciri Galeria Kaufhof-Karstadt ve lüks perakende markası KaDeWe Grubu ile değil, aynı zamanda Hamburg’daki görkemli Elbtower projesi gibi dev yatırımlarıyla da tanınıyordu. Holdingin bünyesinde 1000'in üzerinde şirket bulunuyordu. Ancak borç yükü ve yönetim zafiyetleri nedeniyle şirketin sürdürülebilirliği kalmadı.
DEVLET MÜDAHALESİYLE KAYYIM ATANDI
Ekonomik istikrarsızlıklar sonrası devletin müdahalesiyle şirkete el konuldu. Holdingin 42 yaşındaki kurucusu ve CEO’su Rene Benko, yönetimden tamamen uzaklaştırıldı. Benko'nun kişisel serveti de bu süreçte risk altına girdi. Yaşanan bu gelişme, Avrupa’daki emlak ve finans dünyasında bir "deprem etkisi" yarattı.
BANKALARI DA PEŞİNDEN SÜRÜKLEDİ
Signa'nın çöküşü yalnızca şirketle sınırlı kalmadı; holdingin kredi ilişkisi içinde olduğu çok sayıda banka da ağır zarar gördü. İsviçre merkezli özel banka Julius Baer, Signa’ya verdiği 628 milyon Euro’luk krediyi karşılıksız bırakmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından bankanın CEO’su Philipp Rickenbacher istifaya zorlandı, üst düzey yöneticilere bonus ödemeleri iptal edildi. Bankanın borsa değerinde ise yüzde 54’e varan bir düşüş yaşandı. Karı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 55 azaldı.
Bankanın açıklamasına göre, kredi teminatı olarak gösterilen Signa hisseleri artık sadece kağıt üzerinde bir değere sahip. Bu nedenle Julius Baer, bundan sonraki süreçte konut kredilerine odaklanacağını duyurdu. Yaşanan bu dev zararların etkisinin 2026 yılına kadar sürebileceği öngörülüyor.
FİNANS DEVLERİ DE YIKIMDA
Signa Holding’in iflasıyla birlikte, aşağıdaki büyük finans kuruluşları da ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya kaldı:
Julius Bär: 628 milyon Euro
Landesbank Hessen-Thüringen: 627,4 milyon Euro
Munich Re (Münchner Rück): 700 milyon Euro
LVM: 300 milyon Euro
Mezz 23 GmbH & Co. KG: 200 milyon Euro
Hamburg Commercial Bank AG: 141,9 milyon Euro
Allianz: 300 milyon Euro
R+V Group: 386 milyon Euro
Norddeutsche Landesbank: 135,2 milyon Euro
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien: 280 milyon Euro
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG: 181,8 milyon Euro
Erste Group Bank AG: 129,1 milyon Euro
Migros Bank AG: 101,3 milyon Euro
BayernLB: 100 milyon Euro
YÜZ MİLYONLARCA EURO'LUK BORCA BATTI
Toplamda milyarlarca euro borçla iflas eden Signa Holding, Avrupa finans sisteminin ne kadar kırılgan hale geldiğini gözler önüne serdi. Bazı borçlar zaman içinde kısmen ödense de, şirketin hâlâ yüksek oranda borçlu olduğu ve bunların önemli bir kısmının ödenmesinin güç olduğu belirtiliyor.