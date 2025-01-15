Dev Holdingden Halka Arz Hamlesi: Talep Toplamaya Başladı! Piyasalar Çalkalanacak

Şirket, Borsa İstanbul'da "AKFIS" koduyla işlem görecek. Talep toplama işlemleri, bugün itibarıyla başlayarak 17 Ocak’a kadar sürecek.

HALKA ARZ DETAYLARI BELLİ OLDU

Halka arz, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 42 aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştiriliyor.

Toplam 95 milyon 487 bin 612 liralık nominal değere sahip paylar, pay başına 38,70 lira fiyatla satışa sunulacak. Bu tutarın 66 milyon 841 bin 328 lirası sermaye artırımı, 28 milyon 646 bin 284 lirası ise mevcut ortağa ait payların satışı yoluyla karşılanacak.