Dev Holdingden Halka Arz Hamlesi: Talep Toplamaya Başladı! Piyasalar Çalkalanacak
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, halka arz için talep toplama sürecini başlattığını duyurdu.
Kaynak: AA
Şirket, Borsa İstanbul'da "AKFIS" koduyla işlem görecek. Talep toplama işlemleri, bugün itibarıyla başlayarak 17 Ocak’a kadar sürecek.
HALKA ARZ DETAYLARI BELLİ OLDU
Halka arz, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 42 aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından gerçekleştiriliyor.
Toplam 95 milyon 487 bin 612 liralık nominal değere sahip paylar, pay başına 38,70 lira fiyatla satışa sunulacak. Bu tutarın 66 milyon 841 bin 328 lirası sermaye artırımı, 28 milyon 646 bin 284 lirası ise mevcut ortağa ait payların satışı yoluyla karşılanacak.
DEV PROJELERE İMZA ATIYOR
Akfen İnşaat, portföyünü enflasyona karşı korumalı gelirlerle çeşitlendirirken, toplam değeri 491 milyon doları bulan projeleriyle dikkat çekiyor. Şirketin devam eden projeleri arasında Bodrum Yalıkavak Loft, Milas Kıyıkışlacık ve Hırvatistan'da The Sisters of Mercy Hastanesi'nin restorasyonu bulunuyor. Türkiye'de ise İskenderun Devlet Hastanesi, Amasya Devlet Hastanesi ve Hatay'da üç acil durum hastanesinin inşası yer alıyor.
GELİRLER KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNE YÖNLENDİRİLECEK
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmının kamu-özel işbirliği projelerine yönlendirileceğini belirtti. 1980'den bu yana kamu ve özel sektör yatırımlarında öncü bir rol üstlendiklerini aktaran Akın, söz konusu projelerde daha güçlü bir şekilde yer almak için halka arz sürecini başlattıklarını ifade etti.