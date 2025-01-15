Dev Hastane Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Sağlık Sektöründe İkinci Büyük Darbe!

YAŞANAN İKİNCİ BÜYÜK İFLAS

Prospect Medical’in iflası, bir yıl önce özel sermaye destekli Steward Health Care’in iflası sonrası yaşanan ikinci büyük iflas olarak dikkat çekti. Her iki şirketin de özel sermaye yatırımları nedeniyle yüksek borçlanma yaşadığı ve bu durumun hastanelerdeki kritik hizmetlerde aksamalara yol açtığı vurgulandı.

457 MİLYON DOLARLIK TEMETTÜ ÖDEMESİ GÖSTERİLDİ

CBS News’in haberine göre, Prospect Medical ve Steward Health Care, hastane gayrimenkullerinin değerlerini kullanarak yüz milyonlarca dolarlık ödemeler gerçekleştirdi. Bu ödemeler, hasta bakımına ayrılan bütçeyi azalttı. Özellikle, Prospect Medical’in 2018 yılında gerçekleştirdiği 457 milyon dolarlık temettü ödemesi, dikkat çekici bir örnek olarak gösterildi. Bu ödemenin 90 milyon doları CEO Sam Lee’ye, 257 milyon doları ise özel sermaye şirketi Leonard Green & Partners hissedarlarına aktarıldı.