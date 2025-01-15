Dev Hastane Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Sağlık Sektöründe İkinci Büyük Darbe!
ABD merkezli ünlü sağlık şirketi Prospect Medical Holdings, mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kaliforniya, Pensilvanya, Rhode Island ve Connecticut eyaletlerinde 13’ten fazla hastane işleten şirketin, 400 milyon doları aşan borç yükü nedeniyle iflas korumasına başvurduğu bildirildi. Şirket, iflas sürecine rağmen operasyonlarını kesintisiz sürdüreceğini açıkladı.
SÜREÇ İŞLEYİŞİ ETKİLEMEYECEK
Şirketten yapılan açıklamada, "Hastanelerimiz, tıp merkezlerimiz ve doktor ofislerimiz iflas koruma süreci boyunca açık kalacak ve hasta bakımı kesintisiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
YAŞANAN İKİNCİ BÜYÜK İFLAS
Prospect Medical’in iflası, bir yıl önce özel sermaye destekli Steward Health Care’in iflası sonrası yaşanan ikinci büyük iflas olarak dikkat çekti. Her iki şirketin de özel sermaye yatırımları nedeniyle yüksek borçlanma yaşadığı ve bu durumun hastanelerdeki kritik hizmetlerde aksamalara yol açtığı vurgulandı.
457 MİLYON DOLARLIK TEMETTÜ ÖDEMESİ GÖSTERİLDİ
CBS News’in haberine göre, Prospect Medical ve Steward Health Care, hastane gayrimenkullerinin değerlerini kullanarak yüz milyonlarca dolarlık ödemeler gerçekleştirdi. Bu ödemeler, hasta bakımına ayrılan bütçeyi azalttı. Özellikle, Prospect Medical’in 2018 yılında gerçekleştirdiği 457 milyon dolarlık temettü ödemesi, dikkat çekici bir örnek olarak gösterildi. Bu ödemenin 90 milyon doları CEO Sam Lee’ye, 257 milyon doları ise özel sermaye şirketi Leonard Green & Partners hissedarlarına aktarıldı.
SENATO KOMİTESİ TOPA TUTTU
Geçtiğimiz hafta, iki partili bir ABD Senato komitesi, Leonard Green ve Prospect Medical’in kâr odaklı mali yönetim politikaları nedeniyle sağlık altyapısında ciddi bozulmalara yol açtığını belirtti. Komite, bu modelin özellikle kırsal ve hizmetlerin yetersiz olduğu bölgelerde sağlık sistemini tehdit ettiğini ifade etti.
900 MİLYON DOLARDAN FAZLA BAKIM HİZMETİ
Leonard Green ve Prospect Medical ise Senato’nun bulgularını reddetti. Şirketten yapılan açıklamada, "Komite, hastanelerimizin kalitesine dair değerlendirme yaparken yerel düzeydeki verileri göz ardı etti" denildi. Prospect Medical ayrıca, hastanelerine toplamda 750 milyon dolar yatırım yaptığını ve 900 milyon dolardan fazla ücretsiz hasta bakım hizmeti sağladığını vurguladı.
Şirket, geçmişte iflasın eşiğinde olan hastaneleri devralarak yeniden hizmete soktuğunu savunsa da, Senato raporu bu tür işlemlerin uzun vadede mali sürdürülebilirliği tehdit ettiğini ifade etti.