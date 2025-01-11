Dev Enerji Şirketi Sessiz Sedasız Satıldı: Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Dünyaca ünlü temiz enerji şirketi Constellation, elektrik üretim şirketi Calpine Corp'u 16,4 milyar dolara satın alıyor.
Kaynak: AA
ABD merkezli temiz enerji şirketi Constellation, doğal gaz ve jeotermal kaynaklardan elektrik üreten Calpine Corp’u 16,4 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın alıyor. Constellation Energy tarafından yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi nakit ve hisse senedi karşılığında gerçekleştirilecek ve Calpine Corp’un yaklaşık 12,7 milyar dolarlık borcu da üstlenilecek. Anlaşmanın, Constellation’ı ABD’nin en büyük temiz enerji sağlayıcısı konumuna yükselteceği ve genişleyen ürün yelpazesiyle daha fazla müşteriye hizmet sunma imkanı yaratacağı ifade edildi.
Bu satın almayla birlikte Constellation, ABD’nin en büyük jeotermal enerji üretim operasyonları dahil olmak üzere, genişletilmiş bir yenilenebilir enerji portföyüne sahip olacak. Sürecin önümüzdeki 12 ay içinde tamamlanması beklenirken, Constellation’ın merkezi Baltimore’da kalmaya devam edecek ve Calpine’in Houston’daki faaliyetleri sürdürülecek.
Constellation CEO’su Joe Dominguez, birleşmenin sıfır emisyonlu nükleer enerji uzmanlığı ile Calpine’in düşük karbonlu doğal gaz ve jeotermal enerji altyapısını birleştirerek sektördeki en geniş enerji ürün ve hizmet yelpazesini sunmayı hedeflediğini belirtti. Dominguez, iki şirketin de temiz ve güvenilir enerjiye geçişte öncü olduğunu vurguladı.
Calpine Corp CEO’su Andrew Novotny ise anlaşmanın daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Novotny, sıfır emisyonlu nükleer enerjiden batarya depolama teknolojilerine kadar birçok alanda yapılacak yatırımların, çevreyi ve insanları önceliklendiren bir ekonomik dönüşüme katkı sağlayacağını ifade etti.