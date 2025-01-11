Dev Enerji Şirketi Sessiz Sedasız Satıldı: Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı

Bu satın almayla birlikte Constellation, ABD’nin en büyük jeotermal enerji üretim operasyonları dahil olmak üzere, genişletilmiş bir yenilenebilir enerji portföyüne sahip olacak. Sürecin önümüzdeki 12 ay içinde tamamlanması beklenirken, Constellation’ın merkezi Baltimore’da kalmaya devam edecek ve Calpine’in Houston’daki faaliyetleri sürdürülecek.

Constellation CEO’su Joe Dominguez, birleşmenin sıfır emisyonlu nükleer enerji uzmanlığı ile Calpine’in düşük karbonlu doğal gaz ve jeotermal enerji altyapısını birleştirerek sektördeki en geniş enerji ürün ve hizmet yelpazesini sunmayı hedeflediğini belirtti. Dominguez, iki şirketin de temiz ve güvenilir enerjiye geçişte öncü olduğunu vurguladı.