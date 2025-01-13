Dev Bankaya Siber Saldırı: Tüm Sistemi Çöktü, Müşteriler Diken Üstünde
İtalya'da bazı bankalar ve kurumlar Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradı.
Kaynak: AA
İtalya’da bazı bankalar ve kurumlar, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırısına maruz kaldı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Intesa ve Monte Paschi gibi bankaların yanı sıra Taranto ve Trieste limanlarının internet siteleri sabah saatlerinde "NoName057" adlı bir grup tarafından hedef alındı.
Haberde, saldırıya uğrayan diğer özel kuruluşların da bulunduğu belirtilirken, İtalya Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın müdahale ettiği ve etkilenen siteleri tekrar işlevsel hale getirmek için çalışmalara başladığı ifade edildi.
Bu tür siber saldırılar, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Roma'ya yaptığı ziyaret sırasında da yaşanmış, İtalya'daki bazı devlet kurumlarının internet siteleri hedef alınmıştı.
Son saldırı dalgası, kritik altyapıların ve finansal kurumların siber tehditlere karşı savunmasızlığını bir kez daha gündeme taşıdı. İtalyan yetkililer, benzer durumların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artırmayı hedefliyor.