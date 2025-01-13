Dev Bankaya Siber Saldırı: Tüm Sistemi Çöktü, Müşteriler Diken Üstünde

İtalya’da bazı bankalar ve kurumlar, Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının siber saldırısına maruz kaldı. İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Intesa ve Monte Paschi gibi bankaların yanı sıra Taranto ve Trieste limanlarının internet siteleri sabah saatlerinde "NoName057" adlı bir grup tarafından hedef alındı.