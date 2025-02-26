Dev Bankadan Yapay Zeka Hamlesi: Binlerce Çalışanını Kapı Dışarı Edecek

4 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Gupta'nın verdiği bilgilere göre, banka önümüzdeki üç yıl içinde işgücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 4 bin çalışanını işten çıkaracak. Ancak, aynı dönemde yapay zekâ destekli yeni sistemler için 1000 kişilik istihdam yaratılacak.