Dev Bankadan Yapay Zeka Hamlesi: Binlerce Çalışanını Kapı Dışarı Edecek
Singapur'un en büyük bankalarından DBS, iş süreçlerinde yapay zekâya (YZ) daha fazla yer açmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde 4 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Banka, işten çıkarmalarla eş zamanlı olarak yapay zekâ ile bağlantılı 1000 yeni pozisyon oluşturacağını duyurdu.
'ARTIK YAPAY ZEKAYA DEVRETMEK GEREKİYOR'
DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, yapay zekânın finans sektöründeki rolünün giderek arttığını belirtti. Gupta, "Bazı işleri artık insanların yerine yapay zekâya devretmemiz gerekiyor" diyerek dönüşüm sürecine dikkat çekti.
4 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK
Gupta'nın verdiği bilgilere göre, banka önümüzdeki üç yıl içinde işgücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 4 bin çalışanını işten çıkaracak. Ancak, aynı dönemde yapay zekâ destekli yeni sistemler için 1000 kişilik istihdam yaratılacak.
BANKACILIKTA YAPAY ZEKA RÜZGARI ESİYOR
DBS’nin aldığı bu karar, küresel finans sektöründe yapay zekânın giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Banka, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için otomasyon ve yapay zekâya yatırım yapmaya devam edeceğini belirtiyor.
Finans sektöründe dijital dönüşüm hız kazanırken, DBS’nin adımı, geleneksel bankacılıkta yapay zekâ kullanımının iş gücü üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.