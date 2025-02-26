Dev Bankadan Yapay Zeka Hamlesi: Binlerce Çalışanını Kapı Dışarı Edecek

Singapur'un en büyük bankalarından DBS, iş süreçlerinde yapay zekâya (YZ) daha fazla yer açmak amacıyla önümüzdeki üç yıl içinde 4 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yapay zeka Banka
Dev Bankadan Yapay Zeka Hamlesi: Binlerce Çalışanını Kapı Dışarı Edecek - Resim: 1

Banka, işten çıkarmalarla eş zamanlı olarak yapay zekâ ile bağlantılı 1000 yeni pozisyon oluşturacağını duyurdu.

'ARTIK YAPAY ZEKAYA DEVRETMEK GEREKİYOR'

DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, yapay zekânın finans sektöründeki rolünün giderek arttığını belirtti. Gupta, "Bazı işleri artık insanların yerine yapay zekâya devretmemiz gerekiyor" diyerek dönüşüm sürecine dikkat çekti.

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Dev Bankadan Yapay Zeka Hamlesi: Binlerce Çalışanını Kapı Dışarı Edecek - Resim: 2

4 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Gupta'nın verdiği bilgilere göre, banka önümüzdeki üç yıl içinde işgücünün yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 4 bin çalışanını işten çıkaracak. Ancak, aynı dönemde yapay zekâ destekli yeni sistemler için 1000 kişilik istihdam yaratılacak.

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Dev Bankadan Yapay Zeka Hamlesi: Binlerce Çalışanını Kapı Dışarı Edecek - Resim: 3

BANKACILIKTA YAPAY ZEKA RÜZGARI ESİYOR

DBS’nin aldığı bu karar, küresel finans sektöründe yapay zekânın giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Banka, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için otomasyon ve yapay zekâya yatırım yapmaya devam edeceğini belirtiyor.

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Dev Bankadan Yapay Zeka Hamlesi: Binlerce Çalışanını Kapı Dışarı Edecek - Resim: 4

Finans sektöründe dijital dönüşüm hız kazanırken, DBS’nin adımı, geleneksel bankacılıkta yapay zekâ kullanımının iş gücü üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.

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