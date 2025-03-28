Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı
Odeabank’ın hisselerinin büyük bölümü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) tarafından satın alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bank Audi liderliğindeki hissedar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazandı.
SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANDI
Yapılan anlaşma kapsamında ADQ, Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini devralarak bankanın yeni sahibi oldu. Bank Audi ve diğer hissedarların hisseleri sıfıra inerken, satış süreci 26 Mart 2025 itibarıyla tamamlandı.
ONAY SÜRECİ MART AYINDA SONUÇLANDI
Satış işlemi, 12 Mart 2025’te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylandı. Ardından Rekabet Kurumu’nun 20 Mart 2025 tarihindeki onayıyla kamuoyuna duyuruldu. Böylece Odeabank, ADQ bünyesine katılmış oldu.