Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı

SATIŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

Yapılan anlaşma kapsamında ADQ, Odeabank’ın yüzde 96’lık hissesini devralarak bankanın yeni sahibi oldu. Bank Audi ve diğer hissedarların hisseleri sıfıra inerken, satış süreci 26 Mart 2025 itibarıyla tamamlandı.