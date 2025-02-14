Dev Banka Küçülmeye Gidiyor: Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak
Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, yeniden yapılandırma sürecinde küçülmeye giderek 3bin 900 çalışanını işten çıkaracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın önde gelen bankalarından Commerzbank, büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bankanın, İtalyan rakibi UniCredit'in birleşme teklifini reddetmesinin ardından başlattığı yeniden yapılanma sürecinde küçülmeye giderek binlerce kişi işten çıkarılacak.
BİNLERCE ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK
Commerzbank, küresel ekonomideki rekabetin artması ve dijitalleşmenin hızlanması gibi faktörlere bağlı olarak maliyetlerini düşürmeyi ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla banka, 2028 yılına kadar toplam 3.900 çalışanı ile yollarını ayıracak. İşten çıkarmaların büyük bir kısmı Almanya'da gerçekleştirilecek.
Commerzbank, bu dönüşümle daha çevik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Ancak bu süreç, bankanın müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Banka, bu stratejik değişikliklerin maliyetinin 2025 yılı itibarıyla 700 milyon euro olacağını tahmin ediyor.
Banka, CEO Bettina Orlopp'un liderliğinde birkaç aydır süren stratejik yenileme sürecinin önemli bir parçası olarak bu değişiklikleri yapıyor. Orlopp, bu sürecin Commerzbank’ın "önemli değer potansiyelini" ortaya çıkaracağını daha önce dile getirmişti.