Dev Banka Küçülmeye Gidiyor: Binlerce Çalışanını İşten Çıkaracak

BİNLERCE ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARACAK

Commerzbank, küresel ekonomideki rekabetin artması ve dijitalleşmenin hızlanması gibi faktörlere bağlı olarak maliyetlerini düşürmeyi ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Bu amaçla banka, 2028 yılına kadar toplam 3.900 çalışanı ile yollarını ayıracak. İşten çıkarmaların büyük bir kısmı Almanya'da gerçekleştirilecek.

Commerzbank, bu dönüşümle daha çevik ve rekabetçi bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Ancak bu süreç, bankanın müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.