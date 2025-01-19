Dev Banka 15 Bin Çalışanını Birden İşten Çıkaracak! Net Tarih Verildi

EN BÜYÜK HİSSEDAR

UniCredit CEO’su Andrea Orcel ise Commerzbank’ı tamamen satın alma niyetini açıkça dile getirmişti. İtalyan banka, gerekli düzenleyici onayları alması halinde Commerzbank’ın en büyük hissedarı olma yolunda ilerliyor. Bu durum, hem Commerzbank yönetimi hem de Almanya hükümeti için stratejik bir mücadeleye dönüştü.