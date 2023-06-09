Depremzedenin asgari ücreti farklı olacak mı?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi sözlerin yerine getirileceğine dair yaptığı açıklama, işçi ve işveren tarafında beklentileri artırdı.
Türkiye’de 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen seçimler, 6 Şubat deprem felaketini ikinci planda bıraktı. Seçim sonuçları netleşip yeni hükümet kurulduktan sonra gözler yavaş yavaş yeniden deprem bölgesine çevrildi.
Ekonomim.com'dan Hüseyin Şimşek'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim döneminde verilen sözlerin tamamının yerine getirileceğini söylemesi ise toplumun birçok kesimindeki beklentiyi artırdı.
Bunların başına ise asgari ücretliler ile işverenler geliyor. Temmuz ayında yeniden belirlenecek olan asgari ücretin sınırının 500 dolar olarak çizilmesi, doların değeri dışında bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmış durumda. 500 doları ilk kez telaffuz eden dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve halen Ankara Milletvekili Vedat Bilgin’di.
Bilgin, depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı dönemde önemli bir açıklama daha yaparak, “Deprem bölgesindeki iş gücü kaybının önlenmesi için işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanarak işverenin verdiği payın işçi maaşına eklenmesi yönündeki çalışmayı son aşamaya getirdik” demişti.