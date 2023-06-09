Depremzedenin asgari ücreti farklı olacak mı?

Bunların başına ise asgari ücretliler ile işverenler geliyor. Temmuz ayında yeniden belirlenecek olan asgari ücretin sınırının 500 dolar olarak çizilmesi, doların değeri dışında bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmış durumda. 500 doları ilk kez telaffuz eden dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve halen Ankara Milletvekili Vedat Bilgin’di.