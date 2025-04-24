Deprem Korkusu Arttı, Karot Testine Talep Patladı! Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! 2025 Karot Testi Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından vatandaşların bina güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, yapıların dayanıklılığını ölçmek için karot testi gibi teknik uygulamaları araştırmaya başladı. Vatandaşlar, oturdukları binanın sağlamlığını öğrenmek için en çok karot testi nedir, karot testi nasıl yapılır? Karot testi fiyatları 2025 ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte beton dayanıklılığını ölçmek isteyenler için karot testine dair tüm detaylar...