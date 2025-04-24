Deprem Korkusu Arttı, Karot Testine Talep Patladı! Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! 2025 Karot Testi Fiyatları Belli Oldu
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından deprem riski taşıyan bölgelerde vatandaşlar bina güvenliği için karot testini araştırmaya başladı. Peki, 2025 karot testi fiyatları ne kadar, karot testi ücretsiz mi? Karot testi nedir, nasıl yapılır? İşte beton dayanıklılığını ölçmek isteyenler için karot testine dair tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından vatandaşların bina güvenliğine yönelik endişeleri yeniden gündeme geldi. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, yapıların dayanıklılığını ölçmek için karot testi gibi teknik uygulamaları araştırmaya başladı. Vatandaşlar, oturdukları binanın sağlamlığını öğrenmek için en çok karot testi nedir, karot testi nasıl yapılır? Karot testi fiyatları 2025 ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte beton dayanıklılığını ölçmek isteyenler için karot testine dair tüm detaylar...
KAROT TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?
Karot testi bir binanın taşıyıcı sistemindeki betonun kalitesini, dayanıklılığını ve sağlamlığını ölçmek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Betonun içinden alınan silindir şeklindeki numuneler laboratuvar ortamında incelenerek, yapının genel durumu değerlendirilir.
Özellikle 1999 yılı öncesinde inşa edilen yapılar için karot testi ile bina dayanıklılığı ölçümü hayati önem taşıyor. Bu test sayesinde, olası bir depremde yapının nasıl bir performans göstereceği konusunda fikir sahibi olunabiliyor.
KAROT TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?
Evet, bazı kurumlar aracılığıyla karot testi ücretsiz olarak yapılabiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri
Belediyeler
Bu kurumlardan talep edilmesi halinde, uzman ekipler tarafından karot testi ücretsiz şekilde uygulanabiliyor. Ancak bireysel olarak özel laboratuvarlara başvuran vatandaşlar için belirli bir ücret söz konusu.
2025 KAROT TESTİ FİYATLARI NE KADAR?
Karot testi fiyatları 2025 yılında yapının büyüklüğü, test sayısı, beton türü ve yapılacak analizlerin detayına göre değişiklik göstermektedir.
Özel sektörde karot testi fiyatları: 15.000 TL ile 100.000 TL arasında değişmektedir.
Fiyatlar, testin uygulanacağı yapının yüksekliği, kat sayısı ve ulaşım zorluklarına göre de farklılık gösterebilir.
KAROT TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?
Belediye ve kamu kurumları aracılığıyla başvuru yapılabilir.
Özel yapı denetim firmaları ve laboratuvarlar test hizmeti sunmaktadır.
Kaymakamlıklar üzerinden yönlendirme alınabilir.