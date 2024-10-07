Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı

15 yıllık tutku, 2 milyon liralık model araç koleksiyonuna dönüştü! Okan Kayışoğlu’nun eşsiz koleksiyonu için evinin bir odasını model arabalarına ayırdı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kayışoğlu, koleksiyonuna her geçen gün yeni parçalar ekliyor.

Kaynak: İHA

Araba
Son Güncelleme:
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 1

Vinç işletmeciliği yapan 40 yaşındaki Okan Kayışoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan geniş bir model araç koleksiyonu oluşturdu.

1 8
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 2

Kayışoğlu, 15 yıldır topladığı bu değerli parçaları evinin özel bir odasında sergiliyor.

2 8
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 3

Yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan bu koleksiyon, ışıklı dolaplarda sergilenirken, her geçen gün yeni model arabalarla daha da zenginleşiyor.

3 8
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 4

"15 SENEDİR KOLEKSİYON İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Bu koleksiyonunun çocukluk merakı olduğunu anlatan Okan Kayışoğlu, "15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum. Aslında çocukluğumdan da devam ediyordu ama askere gidince ara vermek zorunda kaldım.

4 8
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 5

Askerden geldikten sonra koleksiyonuma yine devam ettim. İşimden dolayı iş makinelerine ayrı bir merak duyuyorum. Bu yüzden koleksiyonumda ağırlıklı olarak iş makineleri yer alıyor" dedi.

5 8
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 6

"2 MİLYON LİRALIK ODA"

Koleksiyonunun yaklaşık değerinin 2 milyon lira olduğunu ifade eden Kayışoğlu, "Hatta belki 2 milyon lirayı da geçebilir. Bu odaya '2 milyonluk oda' diyebiliriz" diye konuştu.

6 8
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 7

Kayışoğlu, yakın zamanda koleksiyonuna 12 ürünün daha ekleneceğini belirterek, "İsteyenler oluyor. Koleksiyonumda, piyasada zor bulunan tırlar oluyor.

7 8
Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı - Resim: 8

Koleksiyoner grubumuzda 'O tırı bana gönder' diyenler çıkıyor. Fiyat teklifleri de oluyor ama kıyıp da veremiyorum çünkü bulunması zor" ifadelerini kullandı.

8 8