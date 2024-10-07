Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı
15 yıllık tutku, 2 milyon liralık model araç koleksiyonuna dönüştü! Okan Kayışoğlu’nun eşsiz koleksiyonu için evinin bir odasını model arabalarına ayırdı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kayışoğlu, koleksiyonuna her geçen gün yeni parçalar ekliyor.
Kaynak: İHA
Vinç işletmeciliği yapan 40 yaşındaki Okan Kayışoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan geniş bir model araç koleksiyonu oluşturdu.
Kayışoğlu, 15 yıldır topladığı bu değerli parçaları evinin özel bir odasında sergiliyor.
Yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan bu koleksiyon, ışıklı dolaplarda sergilenirken, her geçen gün yeni model arabalarla daha da zenginleşiyor.
"15 SENEDİR KOLEKSİYON İÇİN UĞRAŞIYORUM"
Bu koleksiyonunun çocukluk merakı olduğunu anlatan Okan Kayışoğlu, "15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum. Aslında çocukluğumdan da devam ediyordu ama askere gidince ara vermek zorunda kaldım.
Askerden geldikten sonra koleksiyonuma yine devam ettim. İşimden dolayı iş makinelerine ayrı bir merak duyuyorum. Bu yüzden koleksiyonumda ağırlıklı olarak iş makineleri yer alıyor" dedi.
"2 MİLYON LİRALIK ODA"
Koleksiyonunun yaklaşık değerinin 2 milyon lira olduğunu ifade eden Kayışoğlu, "Hatta belki 2 milyon lirayı da geçebilir. Bu odaya '2 milyonluk oda' diyebiliriz" diye konuştu.
Kayışoğlu, yakın zamanda koleksiyonuna 12 ürünün daha ekleneceğini belirterek, "İsteyenler oluyor. Koleksiyonumda, piyasada zor bulunan tırlar oluyor.
Koleksiyoner grubumuzda 'O tırı bana gönder' diyenler çıkıyor. Fiyat teklifleri de oluyor ama kıyıp da veremiyorum çünkü bulunması zor" ifadelerini kullandı.