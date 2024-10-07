Değeri Dudak Uçuklatan Hobi! Bu Raflarda 2 Milyon TL Yatıyor: 15 Yıl Boyunca Tek Tek Topladı

"2 MİLYON LİRALIK ODA"

Koleksiyonunun yaklaşık değerinin 2 milyon lira olduğunu ifade eden Kayışoğlu, "Hatta belki 2 milyon lirayı da geçebilir. Bu odaya '2 milyonluk oda' diyebiliriz" diye konuştu.