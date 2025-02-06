Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu

UTTS ÇİP MALİYETİ NE KADAR?

Darphane’nin yaptığı açıklamada, UTTS çip maliyetine ilişkin şu detaylara yer verildi:

Tekil çiplerin fiyatı 8-10 dolar, ek bileşenlerle birlikte toplam üretim maliyeti 16-18 dolar seviyesinde.

Bu çipler, alev sızdırmaz (Atex Zone 0) sertifikasına sahip kapalı bir sistem olarak üretiliyor.

Know-how, lojistik, bakım, işletme giderleri ve proje yönetimi gibi ek maliyetler de fiyatlandırmada etkili oluyor.

Yetkililer, çip maliyetinin birkaç TL olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini vurguladı.