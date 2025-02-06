Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu
1 Ocak 2025 itibarıyla vergi mükellefi araçlar için zorunlu hale gelen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), maliyeti nedeniyle tartışmalara neden oldu. Araç sahiplerinin yaklaşık 2.700 TL karşılığında taktırdığı sistemin, birkaç dolarlık bir çiple çalıştığı ve fahiş fiyat talep edildiği iddiaları gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu iddialara yanıt veren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS’de kullanılan çiplerin maliyetinin sosyal medyada öne sürüldüğü gibi 5 TL olmadığını belirtti. Açıklamada, sistemin maliyetinin yaklaşık 16-18 dolar olduğu vurgulandı.
UTTS NEDİR VE NEDEN ZORUNLU?
UTTS, akaryakıt alımlarında vergi kaçakçılığını önlemek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Her araca takılan çip sayesinde, yakıt alımı yapılan aracın kimliği otomatik olarak tespit edilecek.
Daha önceki uygulamada, pompa görevlileri plakayı manuel olarak giriyor ve başka araçların adına yakıt fişi kesilebiliyordu. Yeni sistemle bu durumun önüne geçilecek, böylece akaryakıt alımlarında usulsüzlükler engellenecek.
UTTS, ticari amaçla kullanılan yaklaşık 8 milyon araç için zorunlu hale getirildi. Bireysel otomobil sahipleri için zorunluluk bulunmazken, 1 Temmuz 2025’ten itibaren satılan tüm sıfır kilometre araçlarda bu sistemin bulunması gerekecek.
UTTS ÇİP MALİYETİ NE KADAR?
Darphane’nin yaptığı açıklamada, UTTS çip maliyetine ilişkin şu detaylara yer verildi:
Tekil çiplerin fiyatı 8-10 dolar, ek bileşenlerle birlikte toplam üretim maliyeti 16-18 dolar seviyesinde.
Bu çipler, alev sızdırmaz (Atex Zone 0) sertifikasına sahip kapalı bir sistem olarak üretiliyor.
Know-how, lojistik, bakım, işletme giderleri ve proje yönetimi gibi ek maliyetler de fiyatlandırmada etkili oluyor.
Yetkililer, çip maliyetinin birkaç TL olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini vurguladı.
UTTS MONTAJ ÜCRETİ NE KADAR?
Darphane’nin açıklamasına göre, Taşıt Tanıma Birimi satış fiyatı:
1.413 TL + Montaj + KDV olarak belirlenmiş durumda.
Montaj bedeli ise 912 TL olup, bu fiyat yetkilendirilmiş 3.385 firma tarafından standart olarak uygulanıyor.
Böylece UTTS’nin toplam maliyeti yaklaşık 2.700 TL’yi buluyor. Yetkililer, bu fiyatlandırmanın yalnızca çip maliyetini değil, kurulum, bakım ve işletme giderlerini de kapsadığını belirtiyor.
DARPHANE’DEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Daprhanenin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Yine daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bu sistemde kullanılan ekipmanların İsrail veya Kanada menşeili olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. UTTS’de kullanılan donanımlarla ilgili olarak herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, UTTS ile ilgili yazılım geliştirmeleri de Türk mühendisleri tarafından yapılmaktadır. UTTS sayesinde tamamen yabancı firmalara bağımlı, ürettiği tüm veriler yurt dışına çıkan, tekel niteliğindeki bir sistem yerine, hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan, yerli ve milli bir sistem kurulmaktadır.”