Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Cüzdanınızda sıradan bir bozuk para sandığınız madeni paralar, koleksiyon dünyasında servet değerine ulaşabiliyor. Özellikle Grace Kelly anısına basılan 2 Euro’luk hatıra para, yatırımcıların ve koleksiyonerlerin yeni gözdesi haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Her gün farkına bile varmadan kullandığımız bozuk paraların bazıları, zamanla koleksiyon değeri kazanarak inanılmaz rakamlara ulaşabiliyor. Bunların başında ise Monaco Prensesi Grace Kelly adına 2007 yılında sınırlı sayıda üretilen 2 Euro madeni para geliyor. Sadece 20 bin adet basılan bu özel para, günümüzde 600 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.
107 BİN TL'YE SATILIYOR
Koleksiyonerler bu özel paraya sahip olabilmek için 1500 Euro’yu gözden çıkarıyor. Online satış platformlarında ise fiyatlar çok daha yukarılarda. eBay’de Grace Kelly 2 Euro’su için istenen fiyat bazı ilanlarda 2500 Euro’ya (107 bin 629 TL) kadar yükselmiş durumda.
KOLEKSİYONCULAR HATIRA PARALARIN PEŞİNDE
Grace Kelly madeni parası dışında da koleksiyon değeri taşıyan pek çok özel baskı 2 Euro bulunuyor. Monte Carlo’nun 150. kuruluş yılına özel basılan versiyon şu anda yaklaşık 400 Euro değerindeyken, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle için çıkarılan 2 Euro madeni para da 250 Euro seviyelerinden alıcı buluyor. Uzmanlar, özellikle sınırlı sayıda üretilmiş bu tür paraların, zamanla değerlerini daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.