Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor

Cüzdanınızda sıradan bir bozuk para sandığınız madeni paralar, koleksiyon dünyasında servet değerine ulaşabiliyor. Özellikle Grace Kelly anısına basılan 2 Euro’luk hatıra para, yatırımcıların ve koleksiyonerlerin yeni gözdesi haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor - Resim: 1

Her gün farkına bile varmadan kullandığımız bozuk paraların bazıları, zamanla koleksiyon değeri kazanarak inanılmaz rakamlara ulaşabiliyor. Bunların başında ise Monaco Prensesi Grace Kelly adına 2007 yılında sınırlı sayıda üretilen 2 Euro madeni para geliyor. Sadece 20 bin adet basılan bu özel para, günümüzde 600 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

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Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor - Resim: 2

107 BİN TL'YE SATILIYOR

Koleksiyonerler bu özel paraya sahip olabilmek için 1500 Euro’yu gözden çıkarıyor. Online satış platformlarında ise fiyatlar çok daha yukarılarda. eBay’de Grace Kelly 2 Euro’su için istenen fiyat bazı ilanlarda 2500 Euro’ya (107 bin 629 TL) kadar yükselmiş durumda.

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Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor - Resim: 3

KOLEKSİYONCULAR HATIRA PARALARIN PEŞİNDE

Grace Kelly madeni parası dışında da koleksiyon değeri taşıyan pek çok özel baskı 2 Euro bulunuyor. Monte Carlo’nun 150. kuruluş yılına özel basılan versiyon şu anda yaklaşık 400 Euro değerindeyken, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle için çıkarılan 2 Euro madeni para da 250 Euro seviyelerinden alıcı buluyor. Uzmanlar, özellikle sınırlı sayıda üretilmiş bu tür paraların, zamanla değerlerini daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.

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