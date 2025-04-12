Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor

KOLEKSİYONCULAR HATIRA PARALARIN PEŞİNDE

Grace Kelly madeni parası dışında da koleksiyon değeri taşıyan pek çok özel baskı 2 Euro bulunuyor. Monte Carlo’nun 150. kuruluş yılına özel basılan versiyon şu anda yaklaşık 400 Euro değerindeyken, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle için çıkarılan 2 Euro madeni para da 250 Euro seviyelerinden alıcı buluyor. Uzmanlar, özellikle sınırlı sayıda üretilmiş bu tür paraların, zamanla değerlerini daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.