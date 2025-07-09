Cumhurbaşkanı Açıkladı: İhbar Edenlere Altın Verilecek
Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, altın kaçakçılığı nedeniyle yaşanan milyarlarca dolarlık zararı önlemek için düğmeye bastı. Kaçak işlemleri ihbar eden herkese, ele geçirilen altın ya da paranın yüzde 10’u verilecek.
Kaynak: Reuters
Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Gana, yasa dışı altın ticaretine karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Devlet, kaçakçılığı önlemek için halkı da sürece dahil ederek yeni bir ödül sistemi devreye soktu. Buna göre, yasa dışı altın işlemlerini yetkililere bildiren kişilere, yakalanan altın ya da paranın yüzde 10’u nakit olarak ödenecek.
CUMHURBAŞKANI MAHAMA ALTIN ÖDÜLÜNÜ DUYURDU
Uygulama, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından, yeni kurulan Altın Kurulu Görev Gücü toplantısında kamuoyuna açıklandı. Mahama, "Altın kaçakçılığı sadece ekonomimize değil, kamu kaynaklarına da büyük zarar veriyor. Halkımızdan bu süreçte aktif destek bekliyoruz” dedi.
Görev gücünün yalnızca kaçakçılığı değil, aynı zamanda sektördeki yolsuzlukla mücadeleyi de üstleneceği belirtildi.
İHBAR EDEN HERKESE YÜZDE 10 VERİLECEK
Yeni sistemle birlikte, yasa dışı bir işlem ihbar edildiğinde ve bu ihbar sonucu altın ya da para ele geçirilirse, bunun yüzde 10’u doğrudan ihbarda bulunan kişiye verilecek. Bu uygulamanın, halkın daha aktif bir rol almasını sağlayarak kaçakçılığı önemli ölçüde azaltması bekleniyor.
KAMU GÖREVLİLERİNE SERT UYARI
Cumhurbaşkanı Mahama ayrıca, altın kaçakçılığına karıştığı tespit edilen kamu çalışanlarının görevden alınacağını, yargılanacağını ve tüm kamu haklarının iptal edileceğini de vurguladı.
MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP
Gana basınında yer alan bilgilere göre, son denetimlerde ülkenin resmi ihracat rakamlarıyla dış ticaret verileri arasında 229 metrik tonluk bir fark tespit edildi. Bu farkın, son beş yılda yaklaşık 11,4 milyar dolarlık gelir kaybı yarattığı belirtiliyor. Hükümet, bu kaybı telafi etmek ve sektörü kayıt altına almak için kararlı adımlar atıyor.