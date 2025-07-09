Cumhurbaşkanı Açıkladı: İhbar Edenlere Altın Verilecek

İHBAR EDEN HERKESE YÜZDE 10 VERİLECEK

Yeni sistemle birlikte, yasa dışı bir işlem ihbar edildiğinde ve bu ihbar sonucu altın ya da para ele geçirilirse, bunun yüzde 10’u doğrudan ihbarda bulunan kişiye verilecek. Bu uygulamanın, halkın daha aktif bir rol almasını sağlayarak kaçakçılığı önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

KAMU GÖREVLİLERİNE SERT UYARI

Cumhurbaşkanı Mahama ayrıca, altın kaçakçılığına karıştığı tespit edilen kamu çalışanlarının görevden alınacağını, yargılanacağını ve tüm kamu haklarının iptal edileceğini de vurguladı.

MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP

Gana basınında yer alan bilgilere göre, son denetimlerde ülkenin resmi ihracat rakamlarıyla dış ticaret verileri arasında 229 metrik tonluk bir fark tespit edildi. Bu farkın, son beş yılda yaklaşık 11,4 milyar dolarlık gelir kaybı yarattığı belirtiliyor. Hükümet, bu kaybı telafi etmek ve sektörü kayıt altına almak için kararlı adımlar atıyor.