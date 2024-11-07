Çok Az Kişi Biliyor: Uzmanı Açıkladı, Yakıt Tüketimini Dibe Çekiyor!
Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesi, sürücüleri daha fazla tasarruf etmeye yöneltiyor. Uzmanlar, araç sahiplerinin basit bir aleti doğru kullanarak yakıttan yüzde 25'e varan oranda tasarruf edebileceğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Benzinli ve dizel araç sahipleri, günlük sürüş alışkanlıklarında yapacakları küçük değişikliklerle yakıt tüketimini ciddi anlamda azaltabilirler. Elite Garages uzmanlarına göre, özellikle vites kullanımında yapılacak doğru ayarlamalar, yakıt verimliliğini artırmada önemli bir rol oynuyor. Bu basit yöntemlerle araç sahipleri yakıt harcamalarını yüzde 25’e kadar düşürebilir.
YÜKSEK VİTES AZ YAKIT TÜKETİYOR
Uzmanlar, doğru vites kullanımının yakıt ekonomisi için kilit bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Düşük vitesle sürüş, motor devrini yükselterek daha fazla yakıt tüketimine neden oluyor.
Bunun yerine, daha yüksek viteste seyahat etmek, motorun devrini azaltarak hem yakıt tasarrufu sağlar hem de motorun daha verimli çalışmasına katkıda bulunur. Elite Garages yetkilileri, “Vites yükseldikçe motor devri düşer, bu da yakıt tüketimini azaltır ve motor parçalarının sürtünmesini azaltır” şeklinde açıklamalarda bulundu.
DOĞRU HIZ VE VİTES KULLANIMINA DİKKAT
MotorMatch uzmanları, vites değişimlerinin doğru zamanlamayla yapılmasının da yakıt verimliliğine büyük katkı sağladığını belirtiyor. Doğru hızda ve uygun viteste seyahat etmek, yakıt tüketimini azaltmak isteyen sürücüler için önemli bir uygulama.
MotorMatch uzmanları, “Örneğin, beşinci viteste doğru hızda ilerlemek, üçüncü viteste aynı hızda gitmekten daha az yakıt harcar” diyerek sürücülere bu konuda daha dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulunuyor.