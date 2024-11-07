Çok Az Kişi Biliyor: Uzmanı Açıkladı, Yakıt Tüketimini Dibe Çekiyor!

YÜKSEK VİTES AZ YAKIT TÜKETİYOR

Uzmanlar, doğru vites kullanımının yakıt ekonomisi için kilit bir faktör olduğuna dikkat çekiyor. Düşük vitesle sürüş, motor devrini yükselterek daha fazla yakıt tüketimine neden oluyor.

Bunun yerine, daha yüksek viteste seyahat etmek, motorun devrini azaltarak hem yakıt tasarrufu sağlar hem de motorun daha verimli çalışmasına katkıda bulunur. Elite Garages yetkilileri, “Vites yükseldikçe motor devri düşer, bu da yakıt tüketimini azaltır ve motor parçalarının sürtünmesini azaltır” şeklinde açıklamalarda bulundu.